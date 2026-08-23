به گزارش خبرنگار مهر، محمد یوسفوند، پیش از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از شناسایی و بازداشت هشت نفر از متهمان مرتبط با پروندههای تخلفات مالی در اداره آموزش و پرورش و برخی مدارس این شهرستان خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب رباط کریم در ادامه اظهار کرد: هشت نفر از متهمان این پرونده شناسایی و بازداشت شدهاند و پرونده آنان در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.
وی افزود: برخی از افراد بازداشتشده در ردههای مدیریتی و اداری فعالیت داشتهاند و اتهامات مطرحشده درباره آنان عمدتاً شامل اختلاس در وجوه مدارس، صدور فاکتورهای غیرقانونی و تخلفات در قراردادهای خدماتی است.
یوسفوند در پایان تأکید کرد: رسیدگی به اتهامات این افراد در چارچوب فرآیند قضایی ادامه دارد و جزئیات بیشتر پرونده پس از تکمیل مراحل قانونی اعلام خواهد شد.
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