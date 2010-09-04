برداشت خرما از نخلستانهای استان بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر نوذر منفرد بعد ازظهر یکشنبه در نشست با شماری از خبرنگاران افزود: امسال در کنار برداشت خارک و رطب از نخیلات استان برداشت، خرما نیز از سطح 37هزار هکتار از نخلستان های استان بوشهر صورت خواهد گرفت.

وی با بیان این که تولید امسال نسبت به سال گذشته 10 هزارتن افزایش خواهد داشت، اظهار داشت: با توجه به خشکسالی پارسال 135هزار تن محصول خرما در این استان تولید شد که پیش بینی می شود امسال این میزان به 145هزار تن محصول برسد .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر، با بیان اینکه شهرستانهای دشتستان، تنگستان، دشتی و جم بیشترین تولید خرمای استان را دارند، گفت: کبکاب، زاهدی، خاصویی، شهابی، شکر، خنیزی از ارقام عمده خرما در سطح استان بوشهر است.

منفرد یاداور شد: برداشت خرما تا پایان آبان ماه در بوشهر ادامه خواهد داشت.