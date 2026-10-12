احتمال ناپایداری جوی در ارتفاعات و مناطق شرقی بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز جمعه، غبار محلی، افزایش ابرناکی و در برخی ساعات بعد از ظهر وزش باد پدیده‌های مورد انتظار در سطح استان خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین امروز (دوشنبه) و فردا (سه شنبه) با رشد ابر در برخی نقاط استان (به‌ویژه نواحی شرقی و ارتفاعات استان)، به‌صورت پراکنده احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: خلیج فارس در پنج روز آینده وضعیت نسبتاً آرامی خواهد داشت.

وی اضافه کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده قسمتی ابری تا نیمه ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، نواحی شرقی و ارتفاعات افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداری‌های موقت جوی، احتمال تندباد لحظه‌ای در زمان ناپایداری و خیزش گردوخاک محلی، فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً جنوب غربی - جنوب شرقی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت، در زمان وقوع ناپایداری تندباد لحظه‌ای تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.