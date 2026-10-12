بررسی تغییر کاربری اراضی و اصلاح گذرهای شهری برازجان

به گزارش خبرنگار مهر، سارا زارع صبح دوشنبه در حاشیه برگزاری این نشست اظهار کرد: در نشست کمیته کارشناسی کمیسیون ماده ۵ طرح تفصیلی شهر برازجان، چندین پرونده مهم شهرسازی با هدف بررسی درخواست‌های ارجاعی و رعایت ضوابط طرح‌های بالادستی مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت.

اصلاح گذرهای شهری و بررسی تغییر کاربری اراضی

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر افزود: تعیین تکلیف و تثبیت گذر ۸ متری وضع موجود، اصلاح گذر ۸ متری شهید دشتیانه و بررسی تغییر کاربری ۷۰ مترمربع از اراضی مسکونی به تجاری مختلط، از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

زارع با اشاره به بررسی درخواست‌های تغییر کاربری در چارچوب برنامه‌های مولدسازی دارایی‌های دولت تصریح کرد: این درخواست‌ها با در نظر گرفتن ضوابط شهرسازی و الزامات قانونی مورد بررسی قرار گرفتند.

بازنگری در کاربری‌های سایت نهضت ملی مسکن

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر ادامه داد: جابه‌جایی و تغییر کاربری فضاهای آموزشی و جهانگردی در سایت نهضت ملی مسکن نیز با هدف بهینه‌سازی فضاهای شهری و تأمین بهتر نیازهای خدماتی ساکنان آینده این سایت بررسی شد.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد توازن میان توسعه شهری و حفظ حقوق شهروندان گفت: رعایت سرانه‌های خدماتی و انطباق تصمیمات با ضوابط مصوب طرح‌های جامع و تفصیلی، از اولویت‌های اصلی کمیسیون ماده ۵ است و پرونده‌ها باید با رویکرد کارشناسی و در چارچوب مقررات قانونی تعیین تکلیف شوند.