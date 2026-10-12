به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، الکس بروسویتز مشاور دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا تاکید کرد: زلنسکی به جایگاه ترامپ و مردم آمریکا آسیب می ‌رساند و ما باید دست از وانمود کردن به اینکه او متحد خوب ما است، برداریم.

شبکه سی ان ان پیشتر به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آمریکا به اوکراین نسبت به توقف همکاری های اطلاعاتی در صورت تداوم حملات علیه تأسیسات انرژی روسیه هشدار داده است.

بر اساس این گزارش، ترامپ به اوکراین هشدار داده که ممکن است حمایت های اطلاعاتی خود را از این کشور قطع کند. آمریکا همچنین به اوکراین هشدار داده که ممکن است خریدهای تسلیحاتی اروپا از واشنگتن برای حمایت از کی یف متوقف شود.

آکسیوس نیز پیشتر گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از ولودیمیر زلنسکی همتای اوکراینی خود عصبانی بوده و انتظار دارد کی یف به حملات علیه پالایشگاه های نفت روسیه پایان دهد.