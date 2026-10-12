میرمرادزهی: تأمین امنیت و آرامش مطالبه جدی مردم سیستان و بلوچستان است

ژیلا میرمرادزهی، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تسلیت شهادت بانوی شهیده نصرت افتخاری اظهار کرد: در حوزه مسئولیت خود ارتباط و تعامل نزدیکی با این بانوی شهیده داشتم و از صمیم قلب بابت شهادت ایشان و دیگر شهدایی که در این حوادث جان خود را از دست دادند، اندوهگین هستم.

مدیرکل امور بانوان استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به تنوع فرهنگی، قومی و مذهبی در سیستان و بلوچستان افزود: مردم این استان سال‌هاست با وجود تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و همزیستی مسالمت‌آمیز، همدلی و انسجام اجتماعی از ویژگی‌های ارزشمند این جامعه است.

وی ادامه داد: برای برخی جریان‌ها، وحدت و همدلی مردم قابل تحمل نیست و ممکن است منافع خود را در ایجاد اختلاف و تفرقه ببینند؛ در حالی که مردم استان به‌تازگی احساس می‌کردند مسیر توسعه و پیشرفت با جدیت بیشتری دنبال می‌شود و توجه به مطالبات آنان افزایش یافته است.

میرمرادزهی با بیان اینکه حفظ وفاق و همدلی در روزهای دشوار اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، تصریح کرد: شاید سخن گفتن از وحدت در روزهای آرام آسان باشد، اما آنچه امروز و در پی این حوادث باید به خود یادآوری کنیم، این است که دشمن به دنبال ایجاد اختلاف میان مردم است و خشونت نباید اراده جامعه را برای همدلی و انسجام از بین ببرد.

آرامش و امنیت حق مردم سیستان و بلوچستان است

وی با تأکید بر حق مردم برای برخورداری از آرامش و امنیت گفت: شهروندان حق دارند بدون نگرانی از امنیت خود و آینده فرزندانشان زندگی کنند و بدانند که در خانه و محیط زندگی خود از آرامش برخوردارند؛ ازاین‌رو، تأمین امنیت و آرامش مردم مطالبه جدی جامعه است.

مدیرکل امور بانوان استانداری سیستان و بلوچستان با اشاره به مسئولیت نهادهای مرتبط در تأمین امنیت استان خاطرنشان کرد: برقراری امنیت مسئولیت یک فرد یا نهاد به‌تنهایی نیست و انتظار می‌رود همه دستگاه‌های مسئول با هماهنگی، همدلی و پذیرش مسئولیت‌های خود برای اطمینان‌بخشی به مردم تلاش کنند.

میرمرادزهی در پایان با تجدید تسلیت شهادت بانوی شهیده و دیگر جان‌باختگان این حوادث تأکید کرد: حفظ وحدت و همدلی مردم باید در کنار پیگیری جدی مسئولیت نهادهای متولی امنیت دنبال شود تا دشمن نتواند با ایجاد تفرقه، انسجام اجتماعی در سیستان و بلوچستان را خدشه‌دار کند.