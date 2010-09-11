قضاوت داور راضی کننده نبود/ نصرتی را به زور آمپول به بازی رساندیم

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند که پس از شکست تیمش در بازی مقابل ذوب‌آهن اصفهان در جمع خبرنگاران گفتگو می‌کرد، با اشاره به این بازی اظهار داشت: در مجموع بازی خوبی به نمایش نگذاشتیم و نتوانستیم به اهداف خود در این بازی دست پیدا کنیم.

وی افزود: برخی بازیکنانم از جمله محمد نصرتی که همراه تیم‌ملی سفر کرده بود را به زور آمپول و سرم به این بازی رساندیم. او را سالم به تیم‌ملی تحویل دادیم اما متاسفانه با شرایط بدی نصرتی را تحویل گرفتیم. ما می‌گوییم باشگاه‌ها باید تعامل کافی با تیم‌ملی داشته باشند اما ای کاش این تعامل دوطرفه باشد تا باشگاه‌ها به چنین مشکلاتی دچار نشوند.

سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز که از عملکرد داور بازی نیز رضایت نداشت، در ادامه صحبت‌هایش گفت: واقعا نفهمیدم داور به چه دلیل به جاسم کرار کارت زرد داد؟ قطعا فیلم داوری این بازی را به کمیته داوران می‌فرستیم تا صحنه ‌های بازی مورد بازبینی قرار گیرد.

کمالوند که از عملکرد شاگردانش راضی به نظر نمی‌رسید، در ادامه گفت: برخی بازیکنان درانجام وظایف محوله که منجر به گل های ذوب آهن شد کوتاهی کردند و برای همین جریمه خواهند شد.

دیدار تیم‌های تراکتورسازی تبریز و ذوب‌آهن اصفهان از هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر جمعه شب در ورزشگاه یادگار امام (ره) با برتری دو بر یک تیم میهمان به پایان رسید.