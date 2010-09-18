یاسوج فردا میزبان همایش بین المللی سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، سیف الله مطلبی عصر شنبه در نشست کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی این همایش افزود: این همایش بزرگ با حضور سرمایه گذاران و برخی از شرکتهای بزرگ داخلی و خارجی فردا در این استان آغاز می شود.

وی بیان کرد: برگزاری این همایش در کهگیلویه و بویراحمد می تواند جهش بزرگی در امر سرمایه گذاری و توسعه این استان ایجاد کند.

مطلبی اظهار داشت: انتظار می رود رسانه های گروهی از این فرصت که برای معرفی ظرفیتها، استعدادها و پتانسیلهای کهگیلویه و بویراحمد برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ایجاد اشتغال و تولید در این استان ایجاد خواهد شد، استفاده کنند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد اشتغال و سرمایه گذاری را دغدغه بزرگ مدیران و مردم استان عنوان کرد و گفت: مدیران همه دستگاههای اجرایی نیز باید با تمام توان در جهت فراهم کردن زمینه اطلاع رسانی از هم اکنون با رسانه های مختلف استان همکاری کنند.

مطلبی تصریح کرد: این استان منابع، ظرفیتها و نیروهای توانمندی برای رشد و پویایی در همه بخشها دارد و لازم است این پتانسیلها به سرمایه گذاران داخلی و خارجی معرفی شود.