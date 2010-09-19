مهرماه یک میلیون مسافر به اتوبوسرانی پایتخت اضافه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با اشاره به این که همزمان با آغاز سال جدید تحصیلی و از اول مهر روزانه حدود یک میلیون نفر به مسافران ناوگان اتوبوسرانی تهران اضافه می‌شود، گفت: این در حالی است که به همین نسبت به اتوبوسهای جدید برای سرویس‌دهی به مسافران جدید نیاز داریم.

وی انجام تعمیرات اساسی اتوبوسهای موجود را از جمله راهکارهای افزایش ظرفیت جا‌به‌جایی ناوگان اتوبوسرانی بر شمرد و افزود: به این منظور بخشی از اتوبوسهای خطوط مختلف اتوبوسرانی به ویژه مسیرهای تندرو (BRT) و مسیرهای ویژه برای انجام تعمیرات کلی به تعمیرگاه‌های شرکت واحد اعزام شده‌اند.

معاون شهردار تهران استفاده از اتوبوسهای جایگزین به جای اتوبوسهای برخی خطوط تندرو مانند خط 7 در محور خیابان حضرت ولی‌عصر (عج) را موقتی خواند و اظهار داشت: با انجام امور فنی و اتمام عملیات تعمیراتی، از اول مهر اتوبوسهای مربوط به هر خط وارد خطوط اصلی خود می‌شوند و از جمله در خط 7 تعداد 50 دستگاه اتوبوس دوکابین و 50 دستگاه اتوبوس تک کابین که در مجموع معادل 150 دستگاه اتوبوس ظرفیت دارند، به کار گرفته می شود.

تشکری هاشمی با تاکید بر این که افزایش تعداد اتوبوسها و نوسازی ناوگان از جمله نیازهای جدی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران محسوب می شود تصریح کرد: در این ارتباط کمکهایی از سوی مسئولان محترم وزارت کشور انجام شده که امیدواریم در چند روز باقی مانده تا اول مهر شاهد شتاب این کمکها برای ارائه خدماتی در شأن شهروندان باشیم.