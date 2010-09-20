اعلام جزئیات ساعت شروع به کار ادارات، مدارس و بازار تهران

حمیدرضا ارشاد منش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با تصویب هیئت وزیران تغییر ساعت کاری ادارات و سازمانهای دولتی اجرا می شود اظهار داشت: بر اساس این مصوبه ساعت کاری مدارس 7:15 دقیقه تا 7:45 دقیقه به صورت شناور، بانکها 8 صبح، دانشگاهها 8 صبح، ادارات دولتی 8:30 صبح، دستگاههای نظامی 6:30 تا 7 صبح و بازار تهران 9:30 تا 10 صبح تصویب و ابلاغ شد.

وی افزود: هیئت وزیران تاکید کرده که این طرح به مدت سه ماه به صورت آزمایشی در شهر تهران اجرا شود و وزارت کشور را به عنوان دستگاه ناظر بر اجرای این طرح تعیین کرد.

ارشاد منش با اشاره به اینکه این طرح موجب کاهش 8 تا 14 درصدی ترافیک در پایتخت می شود گفت: بیشترین بار تراکم ترافیک در کلانشهر تهران در زمان صبح است به صورتی که بار ترافیکی صبحها دو برابر بیشتر از عصرها است.

رئیس شورای عالی ترافیک کشور در پاسخ به اینکه نحوه نظارت شورای عالی ترافیک کشور بر حسن انجام این مصوبه در دستگاههای دولتی چگونه است گفت: اعضای هیئت نظارت بر تغییر ساعت اداری کشور به غیر از اعضای اصلی شورای ترافیک، نمایندگانی از اصناف و بازاریان، بانکها، مجلس شورای اسلامی، استانداری تهران، شهرداری تهران، آموزش و پرورش و معاونت توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری هستند که بر اساس تصویب صبح امروز شورای عالی ترافیک مقرر شد هیئت نظارت تا قبل از مهرماه دو جلسه تشکیل دهد و بعد از مهرماه حداقل هفته ای یک جلسه داشته باشد.

وی در پاسخ به اینکه آیا نظر کارمندان دولت هم در این مورد ارزیابی می شود گفت: هیئت نظارت نظرسنجی از کارمندان دولت، مردم، بازاریان و همچنین مشاهدات بار ترافیکی جاده های شهر تهران را در اولویت کاری خود قرار داده است.