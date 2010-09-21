آزادی و عدالت از مهمترین اهداف نظام جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از خانوادههای زندانیان سیاسی صبح سهشنبه در دیدار با آیتالله اکبرهاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به بیان برخی مسائل و مشکلات در روند پیگیری حقوق این زندانیان پرداختند.
در این دیدار که سه ساعت و نیم طول کشید، حاضران، خواستار رسیدگی عادلانه به پرونده متهمان و حقوق آنها در زندان و همچنین تحقیق نهادهای مسئول به روند محاکمات انجام شده، شدند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این دیدار با توصیه این خانوادهها به صبر و امیدواری، تأکید کرد: آزادی و عدالت از مهمترین اهداف در نظام جمهوری اسلامی است و قطعاً برخی کاستیها مانع از رسیدن به این اهداف والا نخواهد بود.
وی با استماع سخنان تک تک حاضران گفت: اگر بخواهم خواسته شما را به مأموران منتقل کنم مطمئن نیستم جواب مساعد بگیرم و شاید نتیجه عکس بدهد. ولی خواستههای شما را خدمت رهبری پیگیرم و امیدوارم بینتیجه نباشد. مقام معظم رهبری درخصوص اعمال قانون و تسریع در رسیدگی و حقوق قانونی آنها در زندان دستورات مناسبی صادر کرده بودند که میتواند بسیاری از مشکلات حاضر را رفع نماید.
رئیس مجلس خبرگان رهبری ابراز امیدواری کرد که با صبر و متانت و اجرای عدالت و قانون اسلامی برخی مشکلات رفع شود.
