نسل آینده نیازمند آشنایی با ارزشها و اهداف دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام سید یعقوب موسوی با تاکید براینکه افتخارات دوران دفاع مقدس نباید به بوته فراموشی سپرده شود، افزود: نسل آینده باید شجاعت و ایستادگی سربازان اسلام را سرمشق قرار دهند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر نظام جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار و عزت قرار دارد، ادامه داد: داشته های امروز ملت بزرگ ایران مرهون رشادت، ایثار و از جان گذشتگی مردان و زنان دیروز ایران است که در راه عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران هشت سال جنگ نابرابر را مدیریت کردند.

حجت الاسلام موسوی با تشریح اهداف آمریکا و دنیای استکبار در تجهیز و حمایت از عراق برای حمله به ایران ادامه داد: جنگ هشت ساله ایران و عراق جنگ یک کشور با کشور دیگر نبود بلکه جنگ دنیای استکبار و غرب به سرکردگی آمریکا و در قالب جنگ عراق با ایران بود.



امام جمعه موقت زنجان با بیان اینکه ملت بزرگ ایران با رهبری داهیانه و مدبرانه و مقتدر حضرت امام خمینی(ره) جنگی را مدیریت کرد که همه دنیا علیه ایران بسیج شده بودند، افزود: ملت ایران توانست با تبعیت از فرامین رهبری بزرگ و مدبر و آگاه همه توطئه های استکبار جهانی را خنثی کند و آمریکا با همه برنامه ریزیها و تحلیل های خود در تقابل با ملت ایران شکست خورد.



وی، سوزاندن قرآن کریم از سوی گروهی نادان را محکوم کرد و افزود: آتش زدن کلام الله مجید در حقیقت توهین به همه ادیان الهی بود.



حجت الاسلام موسوی، آغاز سال تحصیلی جدید را به آینده سازان ایران اسلامی تبریک گفت و افزود: متولیان امر آموزش و پرورش با تربیت صحیح دانش آموزان افراد مفیدی تحویل جامعه دهند.