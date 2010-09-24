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۲ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۰۰

حجت الاسلام سید یعقوب موسوی:

نسل آینده نیازمند آشنایی با ارزشها و اهداف دفاع مقدس است

زنجان - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت زنجان لزوم آشنا شدن نسل امروز و آینده را با ارزشها و آرمانهای دوران هشت سال دفاع مقدس مورد تاکید قرار داد و گفت: نسل امروز و آینده باید بداند اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران چگونه بدست آمده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام سید یعقوب موسوی با تاکید براینکه افتخارات دوران دفاع مقدس نباید به بوته فراموشی سپرده شود، افزود: نسل آینده باید شجاعت و ایستادگی سربازان اسلام را سرمشق قرار دهند.
 
وی  با بیان اینکه در حال حاضر نظام جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار و عزت قرار دارد، ادامه داد: داشته های امروز ملت بزرگ ایران مرهون رشادت، ایثار و از جان گذشتگی مردان و زنان دیروز ایران است که در راه عزت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران هشت سال جنگ نابرابر را مدیریت کردند.
 
حجت الاسلام موسوی با تشریح اهداف آمریکا و دنیای استکبار در تجهیز و حمایت از عراق برای حمله به ایران ادامه داد:  جنگ هشت ساله ایران و عراق جنگ یک کشور با کشور دیگر نبود بلکه جنگ دنیای استکبار و غرب به سرکردگی آمریکا و در قالب جنگ عراق با ایران بود.

امام جمعه موقت زنجان با بیان اینکه ملت بزرگ ایران با رهبری داهیانه و مدبرانه و مقتدر حضرت امام خمینی(ره) جنگی را مدیریت کرد که همه دنیا علیه ایران بسیج شده بودند، افزود: ملت ایران توانست با تبعیت از فرامین رهبری بزرگ و مدبر و آگاه همه توطئه های استکبار جهانی را خنثی کند و آمریکا با همه برنامه ریزیها و تحلیل های خود در تقابل با ملت ایران شکست خورد.

وی، سوزاندن قرآن کریم از سوی گروهی نادان را محکوم کرد و افزود: آتش زدن کلام الله مجید در حقیقت توهین به همه ادیان الهی بود.

حجت الاسلام موسوی، آغاز سال تحصیلی جدید را به آینده سازان ایران اسلامی تبریک گفت و افزود: متولیان امر آموزش و پرورش با تربیت صحیح دانش آموزان افراد مفیدی تحویل جامعه دهند. 
کد مطلب 1157612

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