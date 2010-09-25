پذیرش 78 دانشجوی دانشگاه آزاد قزوین در دانشگاه های معتبر دنیا

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مرتضی موسی خانی ظهر شنبه در جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید که با حضور مسئولان، استادان و خانواده های دانشجویان در سالن امینی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و محکومیت هتک حرمت به قرآن کریم با اشاره به تاریخچه تاسیس این دانشگاه و موفقیتهای علمی آن گفت: این دانشگاه پس از 18 سال فعالیت توانسته در عرصه های علمی همچون مسابقات جهانی روبوکاپ، صاحب چندین عنوان قهرمانی شود هم چنین در مسابقات صنعت ساختمان، بتن و پل ماکارونی در مسابقات ملی و بین المللی موفق به کسب چندین عنوان شده است.

وی یادآور شد: کسب عنوان قهرمانی در مسابقات ملی خودروهای الکتریکی که در دانشگاه صنعتی شریف با حضور دانشگاه های معتبر ایران برگزار شد و ثبت اختراعات متعدد و چاپ مقالات فراوان با درجه ISI توسط دانشجویان این دانشگاه بیانگر جایگاه بالای علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در کشور و جهان است.

موسی خانی حمایت خانواده ها، تلاش استادان مجرب و دانشجویان و کارکنان را عامل موفقیت دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ذکر کرد و اظهار داشت: از سال 71 تا کنون با توکل به خداوند، توسل به اهل بیت (ع ) و تلاش استادان ارجمند، دانشجویان با استعداد و ایثار و فداکاری مسئولان و کارکنان این دانشگاه و با حمایت های مسئولان توانسته ایم دانشگاه را به جایگاهی برسانیم که از ابتدای سال تاکنون بیش از70 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه های معتبر دنیا هم چون دانشگاه برکلی، فلوریدا و ممنفیس آمریکا، کنکوردیا و ریسون کانادا، ملبورن استرالیا، آخن آلمان، گرینویچ انگلیس، تورین و پلی تکنیک ایتالیا، چالمرز و دانشگاه سلطنتی سوئد و ده ها دانشگاه معتبر دنیا پذیرش و مشغول به تحصیل شوند.

موسی خانی خاطرنشان کرد: در بسیاری از این دانشگاه ها، اعتبار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در ردیف اول یا دوم دانشگاه های معتبر ایرانی برای پذیرش دانشجو ذکر شده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین خطاب به خانواده های دانشجویان گفت: در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین با ایجاد و تاسیس بیش از130آزمایشگاه و کارگاه و هفت مرکز تحقیقاتی، امکانات رفاهی عالی ، خوابگاه های مجهز و امکانات پزشکی مناسب سعی کرده ایم، امکانات و بسترهای لازم را برای کارهای تحقیقاتی و پژوهش فراهم کنیم اما با این حال از خانواده های دانشجویان انتظار داریم ما را در زمینه های مختلف حمایت کرده و با دانشگاه ارتباط مستمرو موثرتری داشته باشند.

موسی خانی، کار اصلی دانشگاه را انسان سازی دانست و خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی در کشور کمبود کارشناس نداریم بلکه کارشناس خلاق کم داریم لذا امیدواریم با حمایت خانواده ها در تحقق این نیاز جامعه همچون گذشته موفق و تاثیر گذار ظاهر شویم.

وی در ادامه خطاب به دانشجویان گفت: با رعایت اصل احترام متقابل، پوشش مناسب و تلاش جدی در جهت یادگیری علم و دانش می توانید در این نهاد علمی و فرهنگی موفق باشید و با ترسیم چشم اندازی جذاب، منحصربه فرد و درعین حال دست یافتنی و با کوشش فراوان از ذهن خلاقی که خداوند به شما عطا کرده بهترین استفاده را کنید.

در پایان از دانشجویانی که در آزمون های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد صاحب رتبه های ممتاز شده بودند با اهدا جوایز و لوح، تقدیر شد.