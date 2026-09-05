به گزارش خبرنگار مهر، سجاد رجبی دبیر اجرایی اینوتکس‌در مراسم اختتامیه اینوتکس ۲۰۲۶ که ۱۴ شهریور در پارک فناوری پردیس برگزار شد، گفت: بعد از اینوتکس سال گذشته تلاش کردیم اینوتکس را بازطراحی کنیم اما به جنگ خوردیم و باز اینوتکس را تغییر دادیم.

او ادامه داد: شرکت‌های فناوری و سرمایه‌گذار و استارتاپ‌های زیادی را دیدیم و فهمیدیم برنامه‌ریزی‌ها کوتاه‌تر شده‌اند، سرمایه‌گذاران خطرپذیر کمتر ریسک می‌کنند و این رویکرد ما را بر آن داشت تا اینوتکس چابکی برگزار کنیم. در نتیجه نسخه جدید اینوتکس را طراحی کردیم.

به گفته رجبی، این دوره از اینوتکس ۲۷۰ مشارکت‌کننده در قالب‌های مختلف، ۹ هزار بازدیدکننده، ۶۲ قرارداد، هزار جلسه B۲B و مشاوره و ۲۰ رویداد جانبی داشت.

سه برابر شدن تعداد استارتاپ‌ها با وجود نصف شدن وسعت نمایشگاه

دبیر اجرایی اینوتکس با اشاره به ترکیب مشارکت‌کنندگان این دوره اظهار کرد: در بخش نمایشگاهی عمده شرکت‌کننده‌ها استارتاپ‌ها بودند. با وجود اینکه وسعت نمایشگاه نصف شد اما تعداد استارتاپ‌ها سه برابر شد.

او افزود: در این دوره همچنین ۵۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور، ۱۵ سرمایه‌گذار، ۱۲ زیست‌بوم سازمانی از شرکت‌های بزرگ و شتاب‌دهنده‌ها، دانشگاه‌ها و توانمندسازها شرکت کردند.

رجبی همچنین گفت شرکت‌کنندگان اینوتکس از ۲۲ استان کشور در این رویداد حضور داشتند و در بخش بین‌الملل نیز نمایندگانی از عراق، پاکستان، ترکیه و روسیه شرکت کردند.

به گفته او، در این دوره ۲۵ مهمان خارجی، ۳۰ نشست B۲B و پنج هیئت بازدیدکننده از پنج کشور حضور داشتند.

۱۶۴ سخنران و پنلیست روی استیج اینوتکس

رجبی در ادامه به برنامه‌های محتوایی اینوتکس اشاره کرد و گفت: در بخش استیج ۱۶۴ سخنران و پنلیست شرکت کردند.

او همچنین درباره اینوتکس پیچ گفت: اینوتکس پیچ در هفت استان مختلف کشور از آبان‌ماه شروع شده بود و تعداد استارتاپ‌ها ۵۰ درصد افزایش داشت.

۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه در کلینیک سرمایه‌گذاری

دبیر اجرایی اینوتکس درباره کلینیک سرمایه‌گذاری گفت: این بخش دو هدف اصلی داشته است: یکی اینکه استارتاپ‌ها به دنبال تامین سرمایه هستند. همچنین تلاش کردیم هر شرکتی از مسیر درست تامین سرمایه کند.

به گفته رجبی، در کلینیک سرمایه‌گذاری ۳۰۰ جلسه سرمایه‌گذاری با حضور ۱۰۰ سرمایه‌گذار برگزار شد که طی آن‌ها ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه تامین شد.

او پیش‌بینی کرد که این مبلغ بعد از اینوتکس به ۶۰۰ میلیارد تومان برسد.

رجبی همچنین درباره جلسات ریورس پیچ گفت: خروجی جلسات ریورس پیچ به سه قرارداد به ارزش ۴۰ میلیارد تومان منتهی شد.

۱۵۰ فرصت شغلی و جمع‌آوری ۸۰۰ رزومه

رجبی در بخش دیگری از گزارش خود به ایستگاه کار اشاره کرد و گفت: ۱۵۰ فرصت شغلی، ۱۵ کارگاه داشتیم که به کمک متخصصین منابع انسانی رزومه‌ها را پربار کردیم.‌همچنین ۲۵ جلسه میت‌آپ برگزار کردیم و ۸۰۰ رزومه جمع شد.

۱۰۰۰ بازتاب خبری و ۲۸ پخش تلویزیونی

دبیر اجرایی اینوتکس درباره فعالیت‌های رسانه‌ای این رویداد نیز گفت: در هاب رسانه با حضور بیش از ۵۰ خبرنگار، ۱۰۰۰ بازتاب خبری و ۲۸ پخش تلویزیونی داشتیم و ۵۰ مصاحبه هم ضبط شد.

رجبی در پایان از معاونت علمی و فناوری، همراه اول، صبانت و یکتانت که در برگزاری این نمایشگاه همراه بودند، تشکر کرد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: فناوری و نوآوری قدرت ملی کشورها را تعیین می‌کند

بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دیگر سخنران مراسم اختتامیه اینوتکس ۲۰۲۶ بود.

او با اشاره به تفاوت اینوتکس با برخی رویدادهای دیگر گفت: به ما می‌گویند در این رویدادها شرکت کنید که عزیزان شرکت‌کننده روحیه بگیرند اما رویداد اینوتکس برعکس است.

نگاهداری ادامه داد: خدا را شکر می‌کنم امسال هم مثل سال‌های گذشته از این نمایشگاه بازدید کردم.

او با اشاره به نقش حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: اگر ۱۲ هزار شرکت دانش‌بنیان داریم، اگر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی این شرکت‌ها بوده، اگر ۴۰۰ هزار نخبه در این حوزه فعالیت می‌کنند حاصل حمایت‌های ایشان و مسئولان نظیر آقای صفاری‌نیا بوده است.

راه حل‌های واقعی برای حل مسائل کشور از فناوری می‌گذرد

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خطاب به شرکت‌های حاضر در اینوتکس گفت: شما به عنوان شرکت‌های نوآور و فناور تمرکزتان روی ابعاد نوآورانه کار است و به اهمیتی که در حکمرانی و ابعاد کلان دارید کمتر توجه می‌کنید.

نگاهداری افزود: در سطح داخلی اگر به فکر ارتقای بهره‌وری و اشتغال پایدار و ارتقای کیفیت زندگی مردم و راه‌حل‌های واقعی برای حل مسائل کشور باشیم، راهش از فناوری و نوآوری می‌گذرد.

او درباره نقش فناوری در عرصه بین‌المللی نیز گفت: در عرصه بین‌المللی میزان هژمونی و قدرت کشورهای مختلف به میزان برخورداری از فناوری و نوآوری، داده و پردازش داده و دانش‌بنیان است.

به گفته نگاهداریداری، فناوری و نوآوری است که قدرت ملی و سطح هر کشوری را در عرصه بین‌المللی تعیین می‌کند.

خلق معنای جدید در انتظار ایران است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: هر جا توانستیم مقاومت ملی را شکل دهیم پشت آن فناوری و نوآوری بود.

او ادامه داد: اگر توان نظامی ما پاسخگوی بزرگترین قدرت‌های نظامی در مقابل جنایتکارترین ارتش‌های دنیا یعنی آمریکا و اسرائیل است، ریشه در نوآوری و فناوری دارد.

نگاهداری با اشاره به گستردگی نقش فناوری در کشور گفت: چهار میدان نظامی، دیپلماسی، اداره کشور و خیابان، همه این‌ها وابسته به فناوری‌های نرم و سخت متنوع و متکثر است. لذا اهمیت خودتان و فعالیت‌های دانش‌بنیان را درک کنید.

او در پایان گفت: جامعه ایران در انتظار خلق معنای جدید است. همه مطالعات این را نشان می‌دهد که خلق معنای جدید شما هستید. تصویر ایران نوآفرین و مردمی مهم‌ترین تصویر رو به آینده برای خ خلق ایران آینده است.

معرفی دو تیم برتردر مراسم اختتامیه

دو تیم برتر اینوتکس پیچ نیز معرفی شدند. رایان صنعت نویا به عنوان تیم اول برنده ۵۰۰ میلیون تومان از طرف معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ۱.۵ میلیارد تومان از طرف هلدینگ پیشگامان شد. همچنین درس مرس به عنوان تیم دوم این رویداد معرفی شدند. به این تیم نیز مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ۱.۵ میلیارد تومان از سوی هلدینگ پیشگامان اهدا شد.

در مراسم اختتامیه، علاوه بر معرفی تیم‌های اول و دوم اینوتکس پیچ، تفاهم‌نامه همکاری نیز با حضور مهدی صفاری‌نیا، رئیس پارک فناوری پردیس، علیرضا پاک‌دامن از مؤسسه دانش‌بنیان برکت، سید علی هزاوه، معاون امور فناوری پارک فناوری پردیس و محمدمهدی مقدسیان، مدیرعامل فضای کار اشتراکی پارادیس هاب به امضا رسید.