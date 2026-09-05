۳۶۶ مدرسه در شهرستان شادگان آماده پذیرش دانش آموزان هستند

محمود حسونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامهریزیهای لازم برای شروع سال تحصیلی انجام شده و مدارس شادگان آماده پذیرش کامل دانشآموزان هستند.
وی افزود: آموزش و پرورش شهرستان شادگان برای برگزاری حضوری کلاسهای درس در مهرماه آمادگی کامل دارد.
مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان ادامه داد: در آستانه بازگشایی مدارس، اقدامات مختلفی برای بهسازی و آمادهسازی فضاهای آموزشی این شهرستان انجام شده که اجرای طرح شهید عجمیان یکی از مهمترین این برنامههاست.
حسونی زاده در پایان گفت: در جریان مانور بازگشایی، وضعیت فضاهای آموزشی، تجهیزات و دیگر الزامات مورد نیاز برای آغاز سال تحصیلی بررسی میشود تا مشکلات و نواقص احتمالی پیش از شروع رسمی فعالیت مدارس شناسایی شود.
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