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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۱۴

۳۶۶ مدرسه در شهرستان شادگان آماده پذیرش دانش آموزان هستند

۳۶۶ مدرسه در شهرستان شادگان آماده پذیرش دانش آموزان هستند

شادگان - مدیر آموزش و پرورش شادگان گفت: در سال تحصیلی جدید، ۳۶۶ مدرسه در این شهرستان در آستانه بازگشایی مدارس آماده شده اند.

محمود حسونی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای شروع سال تحصیلی انجام شده و مدارس شادگان آماده پذیرش کامل دانش‌آموزان هستند.

وی افزود: آموزش و پرورش شهرستان شادگان برای برگزاری حضوری کلاس‌های درس در مهرماه آمادگی کامل دارد.

مدیر اداره آموزش و پرورش شادگان ادامه داد: در آستانه بازگشایی مدارس، اقدامات مختلفی برای بهسازی و آماده‌سازی فضاهای آموزشی این شهرستان انجام شده که اجرای طرح شهید عجمیان یکی از مهم‌ترین این برنامه‌هاست.

حسونی زاده در پایان گفت: در جریان مانور بازگشایی، وضعیت فضاهای آموزشی، تجهیزات و دیگر الزامات مورد نیاز برای آغاز سال تحصیلی بررسی می‌شود تا مشکلات و نواقص احتمالی پیش از شروع رسمی فعالیت مدارس شناسایی شود.

کد مطلب 6938487

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    نظرات

    • عباس شویچی IR ۰۵:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
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      احسنت خدا قوت

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