تاکید ارتش بر حفظ منافع ایران در آبهای دوردست

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش، امروز شنبه در مراسم تجلیل از پیشکسوتان این نیرو در دفاع مقدس به گسترش تحرکات امروز دشمن در اقیانوس‌ ها اشاره کرد و افزود: حفظ منافع کشور در آبهای دوردست، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

سیاری با اشاره به عملکرد و افتخارات نیروی دریایی ارتش در جنگ تحمیلی گفت: نیروی دریایی ارتش در دوران دفاع مقدس، به صورت مقتدرانه حضور داشت و در روزهای نخست جنگ، دشمن را شکست داد.

وی با اشاره به نقش نیروی دریایی در عملیات‌های مختلف از جمله کوی ذوالفقاری و‌ نقش محوری در عملیات‌های بدر، خیبر و بیت‌المقدس، خاطرنشان کرد: نیروی دریایی ارتش، نقش مهمی در جلوگیری از محاصره کامل آبادان ایفا کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش عملیات مروارید را یکی از افتخارات این نیرو در دوران دفاع مقدس دانست و تصریح کرد: این عملیات که حفاظت از کشتی‌های تجاری را بر عهده داشت، در دنیا بی سابقه است.

سیاری جلوگیری از قطع شدن صادرات نفت خارک حتی یک روز، جلوگیری از قطعی خطوط مواصلاتی، ادامه فعالیت تمام سکوهای نفتی کشور و جلوگیری از ورود یگان‌های دشمن به خلیج همیشه فارس را از جمله افتخارات نیروی دریایی در دوران دفاع مقدس بیان کرد و با بیان اینکه جنگ امروز، با گذشته متفاوت است، ابراز امیدواری کرد: باید نیروی دریایی بسازیم که در شان ملت ایران باشد.

وی در پایان از پیشکسوتان نیروی دریایی ارتش خواست در ماموریت مهمی که امروز بر عهده نیروی دریایی است، این نیرو را یاری کنند.