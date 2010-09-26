واردات گوشت مرغ ممنوع است

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق خلیلیان با اشاره به اینکه تولید کنندگان گوشت مرغ امکان صادرات به بازارهای جهانی را دارند، تاکید کرد: براساس قانون افزایش بهره وری ورود کالاها و محصولاتی که در داخل تولید و نیاز بازار تامین می شود، ممنوع است.

خلیلیان اظهار داشت : آمار سفارش های واردات گوشت قرمز هم تا پایان مردادماه نشان می دهد که واردات 3 برابر نیاز داخل است و به تولیدکننده آسیب جدی خواهد زد.

وی با بیان اینکه برای تامین نیاز بازار داخل فقط به 10 درصد واردات گوشت قرمز نیاز است ، گفت : نیاز بازار با وارداتی که شده است ، تامین می شود.

وزیر جهاد کشاورزی افزود: این وزارت برای جلوگیری از واردات بی رویه گوشت قرمز به ثبت سفارشهای پس از هفدهم شهریورکه قانون افزایش بهره وری ابلاغ شد ، اجازه ورود نخواهد داد.

خلیلیان گفت: ثبت سفارشهای پیش از هفدهم شهریور برای واردات 20 روز تا یک ماه فرصت دارد. وی تاکید کرد : براساس قانون برای ورود کالاها و محصولات کشاورزی که تولید داخل نیاز بازار را تامین نمی کند، مجوز صادرات پس از تایید وزارت جهاد کشاورزی در وزارت بازرگانی داده می شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت : تا یک ماه آینده به تدریج شاهد کاهش واردات بی رویه و غیرضروری به کشور خواهیم بود.

خلیلیان همچنین از ممنوعیت ورود محصولات فانتزی خبر داد و گفت : ورود محصولاتی مانند انگور ، شیلی ، گلابی چینی ، سیب فرانسوی ، بادام امریکایی ، سیر چینی و شیرخشک صنعتی که در داخل به اندازه کافی تولید و به 60 کشور نیز صادر می شود ، همیشه ممنوع است.

وی افزود : بر اساس قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی همچنین واردات در زمان تولید و برداشت ممنوع است و پس از ان و براورد دقیق نیاز ، واردات صورت می گیرد و در برخی از محصولات نیز واردات با افزایش تعرفه کنترل می شود.

وزیر جهادکشاورزی ممنوعیت واردات آبمیوه و کنسانتره را از دیگر موارد قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی دانست و گفت: برای اجرای این بخش از قانون با صنایع تبدیلی و تکمیلی هماهنگی های لازم شده است.

خلیلیان درباره برنج افزود : امسال 2 میلیون و 900 هزارتن برنج تولید شده و 700 هزارتن واردات برای تامین بازار نیاز است اما با استناد به این قانون از ورود همزمان با برداشت برنج و واردات بی رویه که گاه تا 3 برابر نیاز است جلوگیری خواهد شد.

وی کنترل واردات شکر را از دیگر موارد قانون افزایش بهره وری دانست و گفت : در دو سال گذشته تولید چغندرقند به علت واردات بی رویه شکر به یک دهم کاهش یافت و صنایع مرتبط نیز متضرر شدند ، بنابر این برای حمایت از کشاورز و کارخانه های صنعتی تولید شکر ابتدا تولید داخل با قیمت مناسب در داخل به فروش می رسد و پس از آن به میزان نیاز ، واردات صورت می گیرد.