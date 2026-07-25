فراخوان دریافت آثار هفدهمین جشنواره فارابی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جشنواره بین‌المللی فارابی، دبیرخانه دائمی جشنواره بین‌المللی فارابی فراخوان دریافت آثار برای هفدهمین دوره خود را منتشر کرد.

این دبیرخانه از کلیه صاحب‌نظران و پژوهشگران در عرصه علوم انسانی و اسلامی دعوت کرد تا آثار خود شامل کتاب، گزارش نهایی پژوهش، رساله دکتری، پایان‌نامه کارشناسی ارشد و مقاله پژوهشی که از فروردین ۱۴۰۱ تا پایان اسفند ۱۴۰۳ به اتمام رسیده یا منتشر شده باشد را به این دبیرخانه برای شرکت در هفدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فارابی ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار به این دوره از جشنواره ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ اعلام شده است و علاقه‌مندان می توانند با مراجعه به وبگاه رسمی این جشنواره به نشانی www.farabiaward.ir از جزئیات این جشنواره مطلع و آثار خود را ارسال کنند.

جشنواره بین‌المللی فارابی از سال ۱۳۸۶ آغاز به کار کرد و به‌صورت سالانه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود. دبیرخانه دائمی این جشنواره در مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی مستقر است و با توجه به اهداف مشخص شده برای آن در دو حوزه نظری و کاربردی، از حیث سازمانی به‌گونه‌ای تعریف شده تا از حداکثر حمایت مراکز پژوهشی- آموزشی فعال در گستره علوم انسانی برخوردار باشد.

جشنواره فارابی در دو سطح «جوان (زیر ۳۵ سال)» و «بزرگسال» به دریافت، بررسی و انتخاب آثار برگزیده می‌پردازد و از حیث قلمرو جغرافیایی دو حوزه داخل و خارج (بین الملل) را پوشش می‌دهد. در حوزه داخل کشور، تمامی آثار تولید شده توسط ایرانیان، فارغ از محل کنونی سکونت و اشتغال، مدنظر است و در حوزه خارج از کشور، تولید آثار پژوهشی توسط کسانی که دارای تابعیت ایرانی نیستند، ‌ دنبال می‌شود.

بنابراین گزارش، آیین پایانی شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی در بهمن سال گذشته با حضور رئیس جمهور برگزار و از پژوهشگران برتر داخلی و خارجی تقدیر شد.