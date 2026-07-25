نمایشگاه «قاب سرخ مقاومت» در نکا گشوده شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح نمایشگاه هنرهای تجسمی «قاب سرخ مقاومت» بعدازظهر شنبه همزمان با ایام اربعین حسینی و آغاز سال ۱۵۳۸ طبری در مجتمع فرهنگی و هنری امیرالمؤمنین(ع) این شهرستان برگزار شد.
محمد محمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در این آیین با اشاره به تقارن برگزاری این رویداد با مناسبتهای فرهنگی و مذهبی، حضور در نکا را فرصتی مغتنم برای همراهی با هنرمندان این شهرستان دانست و اظهار کرد: «به هنر و هنرمندان نکایی اعتقاد دارم» و باور دارم این شهرستان از ظرفیتهای ارزشمند و کمنظیری در عرصه فرهنگ و هنر برخوردار است که شایسته حمایت و توجه بیشتر هستند.
وی با قدردانی از فرماندار نکا، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان و تمامی عوامل برگزاری نمایشگاه، افزود: شکلگیری این رویداد نشاندهنده همدلی میان مدیران فرهنگی، مسئولان و جامعه هنری شهرستان است و استمرار چنین برنامههایی میتواند به تقویت جریان هنر متعهد در استان کمک کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران همچنین با اشاره به اکران فیلم «پروانهها در باد میرقصند» به کارگردانی علیرضا صبوری، این اثر را فیلمی فاخر و ارزشمند توصیف کرد و گفت: این فیلم از کیفیت هنری قابل توجهی برخوردار است و ظرفیت حضور موفق در جشنوارههای ملی را دارد و امیدوارم در عرصههای بینالمللی نیز افتخارآفرین باشد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران تأکید کرد: ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی از هنرمندان جوان، خلاق و جریانساز استان حمایت خواهد کرد و توسعه فعالیتهای فرهنگی در شهرستانها را از اولویتهای خود میداند.
در ادامه این مراسم، مهدی داودی فرماندار شهرستان نکا با اشاره به نقش هنر در ثبت و روایت حماسههای ملی اظهار کرد: ۲۵ هنرمند و هنرجوی نکایی با خلق ۵۶ اثر در قالب نمایشگاه «قاب سرخ مقاومت»، حماسه اقتدار، ایثار و مقاومت ملت ایران را به تصویر کشیدند و جلوهای ماندگار از هنر متعهد را به نمایش گذاشتند.
وی افزود: این نمایشگاه نشان داد که هنرمندان نکا با زبان هنر، روایتگر فرهنگ مقاومت، هویت ملی و ارزشهای انقلاب اسلامی هستند و حمایت از این ظرفیت ارزشمند، سرمایهگذاری برای آینده فرهنگی شهرستان خواهد بود.
نمایشگاه «قاب سرخ مقاومت» با محوریت ایثار، مقاومت، اقتدار ملی و پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی، آثار ۲۵ هنرمند و هنرجوی نکایی را در قالب ۵۶ اثر هنری به نمایش گذاشته است. همزمان با افتتاح این نمایشگاه، فیلم «پروانهها در باد میرقصند»به کارگردانی علیرضا صبوری نیز برای حاضران اکران شد؛ اثری که با استقبال مخاطبان و تحسین مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران همراه بود.
این نمایشگاه با هدف پاسداشت فرهنگ مقاومت، معرفی ظرفیتهای هنری شهرستان نکا و حمایت از هنر متعهد برپا شده و برای بازدید علاقهمندان دایر است.
نظر شما