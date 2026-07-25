به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی چلک بعدازظهر شنبه در حاشیه افتتاح مرکز شبانه‌روزی نگهداری کودکان و نوجوانان بهزیستی در ساری اظهار کرد: در حال حاضر ۱۸ هزار کودک و نوجوان تحت پوشش سازمان بهزیستی با حمایت خانواده‌های حامی از خدمات این سازمان بهره‌مند هستند و پنج هزار نفر نیز در کنار خانواده‌ها زندگی می‌کنند.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰ هزار کودک و نوجوان نیز در مراکز شبانه‌روزی بهزیستی نگهداری می‌شوند، افزود: سیاست سازمان، توسعه بسترهای خانواده‌محور و افزایش مشارکت خیران برای ارتقای کیفیت زندگی فرزندان تحت پوشش است.

موسوی چلک از افزایش حمایت‌های مالی از مراکز نگهداری خبر داد و گفت: یارانه مراکز نگهداری کودکان و نوجوانان بهزیستی تا ۷۰ درصد و حمایت از خانواده‌های حامی این کودکان تا ۹۰ درصد افزایش یافته است.

وی همچنین با اشاره به حمایت از خانواده‌های دارای نوزادان سه‌قلو تصریح کرد: این خانواده‌ها می‌توانند با پشتیبانی سازمان بهزیستی از خدمات کمک‌مادر در منزل بهره‌مند شوند.

معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از اجرای طرح «دستان مهربانی» در ۹۷ مرکز شهری کشور خبر داد و افزود: این طرح با هدف ایجاد ارتباط بین‌نسلی میان سالمندان و کودکان و نوجوانان مراکز بهزیستی و در قالب «پدر و مادربزرگ معنوی» اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: طرح ملی سنجش سلامت روان برای افراد بالای ۱۸ سال با هدف شناسایی افراد نیازمند خدمات مداخله‌ای پس از جنگ نیز در کشور آغاز شده و استان مازندران در اجرای این برنامه پیشرو بوده است.

موسوی چلک با اشاره به اجرای طرح غربالگری سلامت جسمی کودکان و نوجوانان تحت پوشش بهزیستی گفت: این طرح با همکاری وزارت بهداشت در ۷۰۰ مرکز نگهداری سراسر کشور در حال اجراست.

در این مراسم، مدیرکل بهزیستی مازندران نیز از فعالیت ۲۰ مرکز غیردولتی نگهداری کودکان و نوجوانان سه تا ۱۸ سال و یک مرکز دولتی ویژه کودکان زیر سه سال در استان خبر داد و گفت: حدود ۲۰۰ کودک و نوجوان در این مراکز از خدمات حمایتی، آموزشی و توانمندسازی بهره‌مند هستند.

رقیه رحمانی افزود: مرکز شبانه‌روزی جدید نگهداری کودکان و نوجوانان ساری با زیربنای ۵۰۰ مترمربع و با مشارکت خیران ساروی و اعتباری بیش از ۱۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.