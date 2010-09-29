همایش "سلولهای بنیادی، پتانسیل ها و چشم اندازها " در رشت برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این همایش با امتیاز بازآموزی مصوبه کمیته تخصصی امتیاز دانشگاه علوم پزشکی از سوی جهاد دانشگاهی استان گیلان برگزار شده است.

این مراسم که با حضور مدیرعامل بانک خون بند ناف، پزشکان و متخصصان در سالن همایش مرکز آموزشی الزهرا (س) رشت تشکیل شد، مدیرعامل بانک خون بند ناف رویان گفت: این همایش با هدف آشنایی پزشکان، متخصصان و پیراپزشکان با مقوله سلولهای بنیادین برگزارشده است.

مرتضی ضرابی با اعلام اینکه با استفاده از سولهای بنیادین امکان درمان بسیاری از بیماریهای صعب العلاج وجود دارد، افزود: بسیاری از بیماریهای بدخیمی که می تواند مخاطره آمیز باشد مثل تالاسمی، انواع سرطانها، کم خونی های مادرزادی و سایر بیماریها جزو مهمترین کاربردهای سلولها بنیادین است و تجربه درمان و استفاده از سلولهای بنیادین در کشور نیز وجود دارد.

وی عنوان کرد: خون بند ناف به عنوان یک " زباله بیولوژیک " بعد از تولد دور ریخته می شود که اگر این زباله ذخیره سازی شود می توان در درمان بسیاری از بیماریها مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرعامل بانک خون بند ناف ادامه داد: پیوند سلولهای بنیادین خون بند ناف نسبت به منابع دیگر مثل مغز و استخوان امکان موفقیت پیوند بالاتر و امکان رد پیوند نیز در آن کمتر است.

وی همچنین با اعلام اینکه دفتر بانک خون بند ناف در 18 استان کشور راه اندازی شده است، افزود: استان گیلان جزو استانهای پیشرو در این قضیه است و بیشترین نمونه خون بند ناف از استان گیلان بدست آمده است چون از همان سالهای اولیه ( سال 1384 ) که بانک خون بند ناف رویان راه اندازی شد، استان گیلان جزو شعبات اولیه بوده و بانک خون را راه اندازی کرده است.

ضرابی در ادامه اظهار امیدواری کرد: اگر ظرفیت استان اجازه دهد سعی بر این است که بحث "ذخیره سازی بند خون ناف" در استان انجام گیرد.