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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۳

توسعه زیرساخت‌های آموزشی و سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی در اولویت است

توسعه زیرساخت‌های آموزشی و سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی در اولویت است

زنجان- وزیر آموزش و پرورش گفت: تحقق عدالت آموزشی، رفع کمبودهای زیرساختی مدارس و تقویت استعدادهای دانش‌آموزی از اولویت‌های مهم دولت و وزارت آموزش و پرورش است.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی صبح سه شنبه در آیین بهره‌برداری از استخر دانش‌آموزی زنجان، با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی گفت: یکی از رویکردهای اصلی وزارت آموزش و پرورش، فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب برای دانش‌آموزان در سراسر کشور و حرکت در مسیر تحقق عدالت آموزشی است.

وی با اشاره به بهره‌برداری از مجموعه‌ای از طرح‌های ورزشی در استان زنجان افزود: در مجموعه ورزشی زنجان پنج پروژه با مجموع حدود ۶ هزار مترمربع زیربنا به بهره‌برداری رسیده است که استخر دانش‌آموزی یکی از مهم‌ترین این طرح‌ها به شمار می‌رود.

وزیر آموزش و پرورش هزینه احداث این استخر را حدود ۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: توسعه فضاهای ورزشی مدارس و ایجاد دسترسی عادلانه دانش‌آموزان به امکانات ورزشی، بخشی از برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش برای ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت است.

کاظمی همچنین از آمادگی وزارت آموزش و پرورش برای همکاری در تکمیل زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی زنجان خبر داد و افزود: برای تکمیل زمین چمن مصنوعی تا مهرماه و همچنین تأمین تجهیزات آموزشی مورد نیاز دو ناحیه آموزش و پرورش زنجان، همکاری و مساعدت لازم از سوی وزارتخانه انجام خواهد شد.

وی درباره وضعیت خوابگاه شبانه‌روزی دخترانه شهرستان طارم نیز گفت: باید تلاش شود این پروژه برای آغاز سال تحصیلی آماده و در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد تا بخشی از نیازهای آموزشی و رفاهی دانش‌آموزان این منطقه برطرف شود.

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت شناسایی دقیق نیازهای زیرساختی مدارس کشور خاطرنشان کرد: اطلاعات مدارس نیازمند تخریب، بازسازی و استانداردسازی باید به‌صورت دقیق جمع‌آوری و احصا شود تا بر اساس این اطلاعات، برای تأمین و تخصیص اعتبارات در سال جاری یا سال آینده برنامه‌ریزی شود.

کاظمی تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان را یکی از مأموریت‌های اساسی آموزش و پرورش دانست و گفت: در کنار توسعه فضاهای آموزشی و تجهیز مدارس، باید به ابعاد تربیتی و هویتی دانش‌آموزان نیز توجه ویژه داشته باشیم.

وی بر تقویت هویت دینی و ملی دانش‌آموزان تأکید کرد و افزود: توجه به قرآن، نماز و سبک زندگی عفیفانه باید در برنامه‌های تربیتی آموزش و پرورش مورد توجه جدی قرار گیرد و مدارس علاوه بر آموزش علمی، زمینه رشد اخلاقی، معنوی و هویتی دانش‌آموزان را نیز فراهم کنند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از برنامه این وزارتخانه برای حمایت ویژه از پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی خبر داد و گفت: این مراکز می‌توانند نقش مهمی در شناسایی، پرورش و هدایت استعدادهای دانش‌آموزان داشته باشند و باید ظرفیت آنها بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.

کاظمی با اشاره به ظرفیت‌های استان زنجان در حوزه علمی و فناوری اظهار کرد: یکی از پژوهش‌سراهای دانش‌آموزی استان زنجان به‌صورت ویژه به حوزه هوش مصنوعی و آموزش دیجیتال اختصاص خواهد یافت تا دانش‌آموزان بتوانند از ظرفیت‌های این فناوری‌های نوین برای یادگیری، پژوهش و نوآوری استفاده کنند.

وی با اشاره به برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش در زمینه آموزش هوش مصنوعی افزود: تاکنون حدود چهار میلیون دانش‌آموز آموزش‌های مرتبط با هوش مصنوعی را دریافت کرده‌اند و ۲۵۰ هزار نفر از فرهنگیان نیز در این حوزه آموزش دیده‌اند.

درخشش دانش‌آموزان ایرانی در المپیاد جهانی هوش مصنوعی

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به دستاوردهای دانش‌آموزان ایرانی در عرصه‌های علمی و فناوری گفت: موفقیت دانش‌آموزان کشور در المپیاد جهانی هوش مصنوعی نشان‌دهنده ظرفیت بالای استعدادهای دانش‌آموزی ایران است.

کاظمی افزود: دانش‌آموزان ایرانی در این رقابت جهانی موفق به کسب مدال‌های طلا، نقره و برنز شدند و ایران در مجموع رتبه نخست جهان را به دست آورد؛ موفقیتی که ضرورت توجه بیشتر به استعدادهای برتر و توسعه آموزش‌های نوین، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، را نشان می‌دهد.

وی تأکید کرد: آموزش و پرورش باید ضمن فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب، زمینه‌ای ایجاد کند که دانش‌آموزان مستعد بتوانند توانمندی‌های خود را در عرصه‌های علمی، فناوری و نوآوری به مرحله ظهور برسانند.

وزیر آموزش و پرورش توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی، رفع کمبودهای زیرساختی، تجهیز مدارس، تقویت تربیت دینی و ملی و سرمایه‌گذاری بر استعدادهای دانش‌آموزی در حوزه فناوری‌های نوین را از محورهای مهم برنامه‌های این وزارتخانه عنوان کرد.

کد مطلب 6926858

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