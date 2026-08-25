  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۳ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۱۲

روزنامه عبری: اقدام علیه ایران می‌تواند به جنگ اقتصادی جهانی تبدیل شود

روزنامه عبری: اقدام علیه ایران می‌تواند به جنگ اقتصادی جهانی تبدیل شود

یک روزنامه عبری زبان نسبت به پیامدهای به راه انداختن جنگ اقتصادی علیه ایران در سطح جهانی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت گزارش داد، دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مرحله جدیدی از فشار اقتصادی علیه ایران را با عنوان «عملیات طرد اقتصادی» آغاز کرده است. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا گفته است واشنگتن قصد دارد کشورها و نهادهایی را که به همکاری اقتصادی با ایران ادامه می دهند تحت فشار قرار دهد.

در این گزارش هشدار داده شده است که اجرای تحریم های ثانویه علیه ایران می تواند پیامدهایی فراتر از مرزهای این کشور داشته باشد. اگر آمریکا کشورهایی مانند چین، روسیه، مالزی، پاکستان، ترکیه و قطر را نیز به دلیل روابط اقتصادی با ایران هدف قرار دهد، جنگ اقتصادی ممکن است از کنترل خارج شود و به یک «جنگ اقتصادی جهانی؛ همه علیه همه» تبدیل شود.

بر اساس این گزارش، تجربه تاریخی نشان می دهد حکومت ها لزوما در برابر تحریم ها تسلیم نمی شوند. بنابراین مشخص نیست فشار اقتصادی بتواند تهران را وادار به پایان جنگ یا تغییر سیاست هایش کند.

کد مطلب 6926857

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها