راهبرد جدید ناتو؛ بازدارندگی هسته ای، مقابله با تهدیدات سایبر و همکاری با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل ناتو با تنظیم برنامه‌‌ ای جدید، استراتژی پیمان نظامی ناتو در قرن بیست‌ و یکم را به کشورهای عضو ارائه داده و بر اهداف مهمی همچون دفاع مشترک در مقابل حملات سایبری و همکاری نزدیک با روسیه تاکید کرده است.

دبیرکل ناتو به دلیل افزایش خطرات سایبری در "دنیای مجازی" طرح و برنامه‌ ای را آماده و به کشورهای عضو ارسال کرده که قرار است در نشست آتی سران ناتو در لیسبون که در ماه آینده میلادی ( نوامبر ) برگزار می شود مورد تصویب قرار گیرد.

راسموسن در هفته گذشته برنامه ‌ای را به ۲۸ کشور عضو ناتو ارسال کرده که به شدت محرمانه تلقی می ‌شود.

این برنامه در ۱۱ صحفه‌ تنظیم شده و دارای سه بخش عمده است. اهداف اصلی برنامه تدوین استراتژی جدید ناتو در قرن بیست ویکم است. سه هدف اصلی ناتو بدین گونه عنوان شده‌اند: نخست دفاع مشترک از سوی کشورهای عضو طبق ماده ۵ قرارداد ناتو، سپس برقراری ثبات در ابعاد جهانی و سرانجام مدیریت بحران‌های جهانی.

ماده پنجم قرارداد ناتو تصریح می ‌کند که حمله به یکی از کشورهای عضو به معنای حمله به کل پیمان آتلانتیک شمالی است و همپیمانان موظف به دفاع مشترک هستند. در طول تاریخ ناتو تنها یک بار از این ماده استفاده شده و دولت آمریکا در پی حملات تروریستی به این کشور در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ با استناد به همین ماده از کشورهای عضو ناتو تقاضای کمک کرد.

دبیرکل ناتو در برنامه‌ پیشنهادی خود در کنار تهدیدات نظامی و تروریسم جهانی به خطرات دیگری اشاره می ‌کند که دفاع و همکاری مشترک بر طبق ماده ۵ را برای همه اعضای ناتو ضروری می ‌کند.

حملات سایبری



یکی از مهمترین خطرات جدید به گفته راسموسن حملات سایبری است. این خطر به معنای ساده، حمله گسترده به سیستمهای کامپیوتری در کشورهای عضو است. راسموسن دفاع از تاسیسات انرژی و شبکه توزیع آن را از جمله دیگر وظایف ناتو می ‌‌داند. جلوگیری از حمله به زیرساختهای کشورهای عضو نیز بر اهداف اولیه ناتو افزوده شده است.

بازدارندگی هسته ای



دبیرکل ناتو همچنان بر طرح استراتژیک گذشته‌ ناتو مبنی بر استفاده از بازدارندگی قدرت اتمی پافشاری می ‌کند. این استراتژی در سال ۱۹۹۹ به تصویب کشورهای عضو رسیده بود. با این وجود در برنامه استراتژیک جدید اشاره‌ای نیز به پیشنهاد باراک اوباما مبنی بر ایده خلع سلاح اتمی در مقیاس جهانی شده است.

اما دربرنامه جدید در باره تحقق ایده باراک اوباما تردیدهایی نیز ابراز شده است. در برنامه‌ پیشنهادی راسموسن درباره کاهش و یا خروج تسلیحات اتمی از کشورهای عضو سخنی به میان نیامده است.

همکاری نزدیک با روسیه

یکی دیگر از موارد مهم در استراتژی جدید ناتو همکاری نزدیک با کشور روسیه است. در برنامه تصریح شده که بدون همکاری روسیه برقراری صلح و ثبات جهانی ناممکن است. در برنامه جدید به همکاری با روسیه در زمینه پدافند مشترک موشکی و مبارزه علیه تروریسم نیز اشاره شده است.

برنامه جدید، از جنگ در افغانستان نیز به عنوان یکی از چالش های مهم ناتو نام برده است. اما به عقب‌ نشینی احتمالی نیروهای ناتو از افغانستان در این برنامه اشاره‌ ای نشده و تنها بر ضرورت اقدامات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی در کنار عملیات نظامی تاکید شده است.