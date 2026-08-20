مرشایمر: محاصره دریایی ایران باعث تضعیف آمریکا در شرق آسیا شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اجتماعی ایکس،‌ «جان مرشایمر» نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه شیکاگو معتقد است که محاصره دریایی ایران موجب تضعیف موقعیت آمریکا در شرق آسیا شده است.

بر اساس این گزارش، «جان مرشایمر» با اشاره به این موضوع تأکید کرد که آمریکا ناچار شده برای ادامه محاصره ایران ناو هواپیمابر خود را از شرق آسیا خارج کند که این موقعیت آن را در شرق آسیا تضعیف کرده است.

وی افزود: ایالات متحده آمریکا مجبور شده است نیروهای خود را از شرق آسیا خارج و آنها را به خلیج فارس اعزام کند. این موضوع در مورد نیروهای دریایی نیز صدق می‌کند. همان‌طور که قبلاً گفتم، با توجه به پیامدهای مشکلات لجستیکی که ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن با آن مواجه است، این ناو از مأموریت عملیاتی خود خارج می‌شود و قرار است ناو یو اس اس جرج واشنگتن جایگزین آن شود.

مرشایمر ادامه داد: اما سؤالی که باید از خودتان بپرسید این است: جرج واشنگتن از کجا می‌آید؟ واقعیت این است که این ناو از شرق آسیا می‌آید. این ناو معمولاً در ژاپن مستقر است. این بدان معناست که دیگر هیچ ناو هواپیمابری در شرق آسیا حضور نخواهد داشت.

این نظریه‌پرداز برجسته روابط بین‌الملل تصریح کرد: اگر از دیدگاه راهبردی و با در نظر گرفتن مسئله مهار چین به موضوع نگاه کنیم، این وضعیت، خبر خوبی نیست. بنابراین، نه‌ تنها فرسودگی و استهلاک ناوگان نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در حال محدود کردن توانمندی‌های کلی آن است، بلکه تمرکز آمریکا بر ایران و حفظ محاصره دریایی این کشور نیز باعث تضعیف موقعیت آمریکا در شرق آسیا در برابر مهم‌ ترین تهدیدش یعنی چین شده است.