گام های اساسی کانون بازنشستگان برای ارتقای معیشت و ساختار

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبادی زاده ظهر پنجشنبه در جلسه هماندیشی و تجلیل از پیشکسوتان بازنشسته بنیاد مسکن شمالغرب کشور با قدردانی از اعضای کانون بازنشستگان شمالغرب کشور از اخذ پروانه صنفی برای اولینبار در تاریخ ۵ دورهای کانون، تدوین آییننامه اجرایی و تصویب اساسنامه جدید با تأیید وزارت کشور را گامی اساسی در رسمیتیابی این تشکل خواند.
وی افزود: برای ساماندهی ساختاری، بخشنامههایی برای برگزاری مجمع در استانهای فاقد هیئتمدیره صادر شده و جلسات منطقهای بر این هماندیشی و الگوسازی برنامهریزی شده است و وظایف اعضای هیئتمدیره ابلاغ و مهر و لوگوی جدید کانون در وزارت کشور به ثبت رسیده است.
رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان بنیاد مسکن کشور با قدردانی از تمامی همکاران و مسئولان همکار تأکید کرد: این اقدامات با هدف ارتقای خدمات رفاهی، درمانی و حقوقی بازنشستگان و ساماندهی کانونهای استانی ادامه خواهد یافت.
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