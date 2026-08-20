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۲۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۱۲

گام های اساسی کانون بازنشستگان برای ارتقای معیشت و ساختار

گام های اساسی کانون بازنشستگان برای ارتقای معیشت و ساختار

اردبیل- رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور از گام های اساسی برای ارتقای معیشت و ساختار برای بازنشستگان کانون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عبادی زاده ظهر پنجشنبه در جلسه هم‌اندیشی و تجلیل از پیشکسوتان بازنشسته بنیاد مسکن شمالغرب کشور با قدردانی از اعضای کانون بازنشستگان شمالغرب کشور از اخذ پروانه صنفی برای اولین‌بار در تاریخ ۵ دوره‌ای کانون، تدوین آیین‌نامه اجرایی و تصویب اساسنامه جدید با تأیید وزارت کشور را گامی اساسی در رسمیت‌یابی این تشکل خواند.

وی افزود: برای ساماندهی ساختاری، بخشنامه‌هایی برای برگزاری مجمع در استان‌های فاقد هیئت‌مدیره صادر شده و جلسات منطقه‌ای بر این هم‌اندیشی و الگوسازی برنامه‌ریزی شده است و وظایف اعضای هیئت‌مدیره ابلاغ و مهر و لوگوی جدید کانون در وزارت کشور به ثبت رسیده است.

رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان بنیاد مسکن کشور با قدردانی از تمامی همکاران و مسئولان همکار تأکید کرد: این اقدامات با هدف ارتقای خدمات رفاهی، درمانی و حقوقی بازنشستگان و ساماندهی کانون‌های استانی ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6922206

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