طرح یادمان مقبره شمس تبریزی انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، شهردار تبریز در مراسم اختتامیه دومین مسابقه طراحی معماری یادمان شمس تبریزی با اشاره به نقش و تأتیر شخصیت شمس تبریزی در شکل‌گیری و تحول فرهنگ، ادب و تاریخ عرفان آذربایجان و ایران، ساخت و احداث یادمانی در خور شأن این عارف و بزرگ‌مرد نامی ادب و عرفان ایران زمین را مسئولیتی خطیر و سنگین برشمرد.

علیرضا نوین با تاکید بر اهمیت توسعه صنعت گردشگری در معرفی فرهنگ و تاریخ کشور به گردشگران خارجی خاطرنشان کرد: احداث یادمانی برای حضرت شمس که جهانیان او را می‌شناسند، در محلی که به مقبرة‌العرفا معروف است، می‌تواند جاذبه‌های جدید گردشگری برای تبریز ایجاد کرده و این شهر را بیش از گذشته به جهانیان بشناساند.

نوین در ادامه سخنان خود با اشاره به مقبره‌الشعرا، مدفن صدها شاعر و ادیب بزرگ آذربایجان و ایران، به عنوان یکی دیگر از جاذبه‌های گردشگری تبریز تصریح کرد: این تعداد شاعر، ادیب، عارف و چهره های برجسته تاریخی که در مقبرةالعرفا و مقبرةالشعرای تبریز آرمیده‌اند، ‌نشانگر جایگاه رفیع و بالای تبریز در فرهنگ، ادب، هنر و عرفان تبریز است و این جایگاه ایجاب می‌کند هرکدام از این بزرگان برای خود یادمانی در گوشه گوشه تبریز داشته باشند.

طرح برگزیده مسابقه طراحی یادمان شمس تبریزی

شهردار تبریز افزود: شهرداری تبریز به دنبال احیای هویت تاریخی و فرهنگی تبریز کهن است و در این راستا تلاش می‌شود از تمام امکانات موجود استفاده شود.

در ادامه این مراسم همچنین رسول درسخوان عضو شورای اسلامی شهر تبریز، احیای هویت تاریخی تبریز را از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های کاری شورای اسلامی شهر برشمرد و با اعلام این که احداث یادمان شمس تبریزی در همین راستا بوده است خاطرنشان کرد: برای عملیاتی شدن احداث یادمان شمس تبریزی ، دست‌اندرکاران طرح تصمیم به برگزای مسابقه طراحی یادمان به منظور استفاداه از نظرات، اندیشه‌ها و طرح‌های تمامی اهالی فرهنگ و هنر ایران زمین گرفتند که خوشبختانه استقبال خوبی نیز از این مسابقه شد و آثار در خور توجهی به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

در این مراسم همچنین مهدی حجتی نماینده هیئت داوران اظهار داشت: از میان 78 طرح معماری واصله به دبیرخانه جشنواره، 22 طرح در مرحله نخست داوری و 10 طرح در مرحله دوم انتخاب شده‌بودند که در نهایت سه اثر برگزیده جشنواره انتخاب و معرفی شدند.

حجتی افزود: در مرحله آثار برتر جشنواره، طرح مهندسین مشاور حاجی‌زاده و همکاران از تبریز رتبه اول، طرح دفتر مهندسین مشاور پیوند فضا شهر از تبریز رتبه دوم و طرح مهندس علی‌رضا طاهری از تهران رتبه سوم این مسابقه را به خود اختصاص دادند که به طرح‌های اول تا سوم به ترتیب جوایز نقدی 100 ، 70 و 35 میلیون ریالی اهدا شد.

طرح پیشین یادمان شمس تبریزی که بنا به دلایلی در دوره جدید، مورد تجدید نظر قرار گرفت

توجه وی‍ژه به اساس و بخش یادمان، نحوه استفاده از عرصه و محل استخر در باغ گلستان، بیان شخصیت و منزلت شمس تبریزی و تاثیر فرهنگی اجتماعی و تاریخی تبریز و عرفای تبریز و مقبرةالعرفای گجیل در ایران و کشورهای دیگر منطقه، اهمیت شمس و نقش عرفان در زندگی مردم تبریز در عصر شمس از ویژگی های طرح برگزیده است.

برگزارکننده این مسابقه شهرداری تبریز بود که با همکاری‌های گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی، گروه تخصصی شهرسازی سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان شرقی و نیز انجمن مهندسین معمار تبریز انجام شد.

مسابقه طراحی معماری یادمان شمس تبریزی در دور اول به دلیل برخی موانع، منتفی اعلام شد و این مسابقه در دور دوم "با دقت بیشتری" برگزار شد.