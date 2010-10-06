نمی گذاریم تیم دوچرخه سواری تبریز به تهران واگذار شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رضا رحمانی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرورت تقویت تیم های ورزشی استان گفت: هیچ توجیه منطقی برای واگذاری تیم دوچرخه سواری پتروشیمی تبریز به شرکت نفت تهران وجود ندارد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشت: وزارت نفت باید ضمن تقویت بودجه مورد نیاز این تیم در تبریز به تقویت آن بیاندیشد نه اینکه به فکر انتقال آن باشد.

رحمانی با بیان اینکه در مورد این موضوع به وزیر نفت نیز از طریق تریبون مجلس تذکر داده می شود گفت: انتظار نمایندگان استان از وزارت نفت نه تنها تقویت تیم های زیر مجموعه این وزارتخانه در کشور است بلکه با توجه به تهاجات فرهنگی دشمن، باید ازتقویت و ارتقای فعالیت های فرهنگی و ورزشی در کشور غافل نشود.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس افزود: تقویت تیم های ورزشی استان و شهر تبریز یکی از ضرورت های شرایط امروزی است و مسئولان نباید در تصمیم گیری های خود در این خصوص اشتباه کنند.