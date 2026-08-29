افتتاح ۴ پروژه عمرانی و آبرسانی در قوچان

به گزارش خبرنگار مهر، رسول فرزادفرد عصر شنبه در حاشیه افتتاح پروژه های هفته دولت در بخشهای قوچان عتیق و آبکوه اظهار کرد: شاید از نظر کمی برخی از پروژههایی که امروز به بهرهبرداری میرسند پروژههای بزرگی نباشند اما از نظر اهمیت و مسائل اجتماعی، اقتصادی و تأثیری که بر زندگی مردم دارند از اهمیت ویژهای برخوردار هستند.
فرماندار قوچان با اشاره به افتتاح چاه آب شرب و مجتمع آبرسانی میرزارجب به نام شهید محمدهادی ذوالفقاری افزود: این پروژه یکی از طرحهای مهم حوزه آب شهرستان است که با حفر و تجهیز یک حلقه چاه دستی به عمق ۲۱۰ متر، اجرای هزار و ۳۰۰ متر خط انتقال، احداث حوضچهها و تأسیسات، اتاقک سر چاه، افزایش دیماند و برقرسانی اجرا شده و برای آن ۲۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده است.
وی ادامه داد: این پروژه که عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۴ آغاز شده با بهرهبرداری از آن ۲ هزار و ۴۰ نفر در هفت روستا از نعمت آب شرب پایدار بهرهمند میشوند.
فرزادفرد افزود: در سال گذشته بیش از ۱۳۷ میلیارد تومان در حوزه آب شهرستان قوچان هزینه و پروژههای متعددی در این حوزه اجرا شده است که پروژه آبرسانی میرزارجب یکی از نمونههای آن محسوب میشود و بخشی از دیگر طرحهای آبرسانی نیز در سال جاری به بهرهبرداری رسیده یا در حال اجراست.
فرماندار قوچان همچنین از اجرای طرح آسفالت معابر روستای علیزینل خبر داد و گفت: این پروژه به همت بنیاد مسکن به مساحت چهار هزار و ۷۵۰ مترمربع و با اعتبار ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اجرا شده و به نمایندگی از طرح آسفالت معابر ۳۵ روستای شهرستان با اعتباری بالغ بر ۵۵ میلیارد تومان و اجرای بیش از ۱۰۵ هزار مترمربع به بهرهبرداری رسید.
وی ادامه داد: همچنین باسکول ۶۰ تنی تمامالکترونیک با اعتبار یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان به بهرهبرداری رسید که یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان آن از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و ۴۰۰ میلیون تومان از منابع داخلی تعاون روستایی تأمین شده است.
فرزادفرد همچنین از اجرای پروژه زیرسازی و روکش آسفالت محور روستایی زمانپوت خبر داد و اظهار کرد: این پروژه به طول دو هزار و ۷۰۰ متر و با اعتباری بالغ بر ۱۵ میلیارد تومان اجرا شده است.
فرماندار قوچان با اشاره به مجموع پروژههای هفته دولت شهرستان گفت: در مجموع حدود ۱۴۰ پروژه کوچک و بزرگ در سطح شهرها و روستاهای شهرستان آماده افتتاح شده که برای اجرای آنها از هفته دولت سال گذشته تا هفته دولت امسال بیش از ۴۳۱ میلیارد تومان از محل منابع داخلی دستگاهها، اعتبارات ملی و سایر منابع جذب و هزینه شده است.
وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این در طول فعالیت دولت چهاردهم حدود یکهزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار دولتی و منابع دستگاههای اجرایی در سطح شهرستان قوچان هزینه و برای اجرای طرحهای مختلف عمرانی و خدماتی صرف شده است.
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