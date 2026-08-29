رایزنی تلفنی عبدالعاطی با همتای ایتالیایی درباره تحولات منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت خارجه مصر، بدر عبدالعاطی وزیر خارجه مصر با آنتونیو تایانی وزیر خارجه ایتالیا تلفنی گفتگو کرد.
دو طرف در این تماس درباره راههای تقویت روابط دوجانبه میان مصر و ایتالیا و استفاده از سرعت و پیشرفت حاصل شده در مناسبات دو کشور در حوزههای مختلف رایزنی کردند.
دو طرف همچنین درباره شماری از تحولات منطقهای و بینالمللی تبادل نظر و بر ضرورت اولویت دادن به راهحلهای دیپلماتیک و گفتگو، کاهش سطح تنش و پرهیز از هرگونه تشدید تنش نظامی تاکید کردند که میتواند امنیت و ثبات منطقه یا امنیت و آزادی کشتیرانی را تهدید کند.
نظر شما