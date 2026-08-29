واکنش دنیامالی به بازداشت یکی از معاونانش؛ چنین چیزی درست نیست

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی در حاشیه مراسم بدرقه کاروان ورزش ایران برای حضور در بیستمین دوره بازی های آسیایی ناگویا گفت: ورزشکاران ما با آمادگی بالایی در این دوره از بازی ها شرکت خواهند کرد.

وی با اشاره به حضور تیم فوتبال امید در این بازی ها گفت: تیم امید آماده می شود بازی های شایسته ای را به نمایش بگذارد. موفقیت تیم فوتبال امید در ناگویا می تواند آغاز راهی باشد برای گرفتن سهمیه المپیک.

وی با اشاره به حضور پرتعداد بانوان در بازی های آسیایی ناگویا گفت: در بازی های آسیایی 2006 دوحه قطر ما کل ورزشکاران بانویی که اعزام کردیم 19 نفر بود اما الان حدود 100 نفر که یک سوم کاروان دختران ما هستند که مطمئنم درخشش ویژه ای خواهند داشت. حتما

وی در مورد همکاری نکردن برخی باشگاه ها برای دادن بازیکن به تیم فوتبال امید که مورد پرسش خبرنگار مهر بود گفت: باشگاه ها مشکلی ندارند. ما جلسه ای با رئیس فدراسیون فوتبال و دو باشگاه تراکتور و استقلال داشتیم. این دوستان هم شرایط تیم امید را درک می کنند. این موضوع دو طرفه است چون هر دو رویداد مهمی داریم.

وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: ما شرایطی را ایجاد کردیم که باشگاه بازیکنانشان را در اختیار تیم امید قرار دهند. باشگاهی هم که بازیکنش را ندهد فدراسیون مقرراتی دارد که اقدام خواهد کرد.

دنیا مالی ادامه داد: امیدوارم کار به آنجا نکشد. برای ما تیم ملی مهمتر از همه موارد است. اساس این کشور تیم های ملی است و همه اعلام آمادگی کردند که کمک کنند. مطمئنم که تیم امید با دست پر بازخواهد گشت. بعد از بازی های آسیایی پوسان موفقیتی نداشتیم اما این دوره همه دست در دست هم دادند. همه بازیکنانی که هستند از بازیکنان ثابت لیگ برتر هستند و قطعا

احمد دنیامالی در واکنش به پرسش خبرنگار مهر در مورد خبری که در مورد یکی از معاونان وزیر ورزش منتشر شده است گفت: اصلا چنین چیزی درست نیست.