به گزارش خبرنگار مهر، محسن ابراهیمی عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با تشریح اقدامات این دانشگاه در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ اظهار کرد:در هفته دولت امسال، ما شاهد به ثمر نشستن پروژه‌هایی هستیم که با تلاش شبانه‌روزی همکارانمان در معاونت توسعه دانشگاه و با هدف ارتقای عدالت در سلامت در سراسر استان گلستان محقق شده است.

وی افزود: مجموع هزینه صرف‌شده برای این پروژه‌های عمرانی، بیش از ۴۲۱ میلیارد تومان است که گام مهمی در راستای بهبود سرانه درمانی استان محسوب می‌شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه این پروژه‌ها تنها بخشی از اقدامات صورت‌گرفته است، افزود: تمرکز اصلی ما در این دوره، توزیع متوازن خدمات درمانی در نقاط مختلف استان، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و نقاط دوردست بوده است و تلاش داریم با تقویت اورژانس‌های پیش‌بیمارستانی و توسعه بخش‌های تخصصی بیمارستانی، سطح تاب‌آوری نظام سلامت استان را در برابر حوادث و بیماری‌ها افزایش دهیم.

ابراهیمی با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور و محدودیت‌های بودجه‌ای، گفت: ما در شرایطی هستیم که با کمبود اعتبارات مواجه ایم، اما برای آنکه پروژه‌های درمانی استان تعطیل نشوند، با همکاری استاندار، اداره امور مالیاتی و سازمان برنامه و بودجه، از ظرفیت نشان‌دار کردن مالیات‌ها استفاده کردیم و این اقدام به ما کمک کرد تا پروژه‌های بیمارستانی را به اتمام و به تخت‌های بیمارستانی استان اضافه کنیم.

وی با تأکید بر اولویت‌بندی پروژه‌ها خاطرنشان کرد: بیمارستان گالیکش با ۹۰ درصد، بیمارستان گمیشان با ۶۰ درصد و بیمارستان کودکان طالقانی با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی، از اولویت‌های اصلی ما هستند، تلاش ما این است که تا پایان دولت، بیمارستان‌های گمیشان و کودکان طالقانی را به بهره‌برداری برسانیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به ارتقای جایگاه دانشگاه در بخش پژوهش و فناوری افزود: رتبه تحقیقات و فناوری دانشگاه در ارزیابی کشوری، از رتبه ۳۲ در سال ۱۴۰۳ به رتبه ۲۵ در سال ۱۴۰۴ ارتقا یافت، همچنین برای اولین بار در نظام رتبه‌بندی بین‌المللی لایدن در سال ۲۰۲۵ حضور یافتیم و موفق به کسب رتبه یک کشور در حوزه اخلاق در پژوهش شدیم.

ابراهیمی ادامه داد: علاوه بر چاپ ۵۱۲ عنوان مقاله علمی بین‌المللی، راه‌اندازی مؤسسه پژوهشی زیست‌پزشکی جرجانی و تولید ۹ محصول فناورانه در حوزه سلامت، از دیگر دستاوردهای علمی ماست که نشان‌دهنده پویایی تیم پژوهشی دانشگاه است.

تزریق ۹۰۰ میلیارد تومان تجهیزات نوین به بیمارستان‌ها

ابراهیمی در ادامه با اشاره به خبر ورود تجهیزات پیشرفته به استان گفت: ما موفق شدیم ۹۰۰ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی متنوع را وارد استان کرده و در بیمارستان‌های مختلف تقسیم کنیم، این تجهیزات هم‌اکنون در حال خدمت‌رسانی به مردم هستند.

وی گفت: همچنین ۱۴ بیمارستان خصوصی و دولتی استان موفق به دریافت مجوز توریسم سلامت شده‌اند که گام بزرگی برای اقتصاد سلامت استان است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با قدردانی از مشارکت مردمی گفت: خیرین سلامت در این مدت واقعاً پای کار بودند و ۱۶۲ میلیارد تومان کمک در قالب تجهیزات و ساخت‌وساز به ما داشتند، پروژه‌هایی مانند همراه سرای بیمارستان صیاد و مرکز رشد کودک آق‌قلا از همین محل به ثمر نشست.

ابراهیمی افزود: همچنین گروه‌های جهادی ما با بیش از ۱۵ هزار ویزیت رایگان (خدمات دندانپزشکی و چشم‌پزشکی) در مناطق محروم، خدمات شایانی به مردم ارائه دادند.

وی، در حوزه آموزش به توسعه رشته‌ها و کادر هیئت علمی اشاره کرد و گفت: ما مجوز آموزشی بیمارستان بقیه الله علی‌آباد را اخذ کردیم و بیمارستان‌های گنبد نیز در شرف آموزشی شدن هستند، همچنین با جذب ۳۸ عضو هیئت علمی جدید و ارتقای مرتبه ۵۱ استاد دانشگاه، بستر تربیت نسل جدیدی از متخصصان پزشکی را فراهم کرده‌ایم، علاوه بر این، با آماده‌سازی ساختمان جدید دانشکده دندانپزشکی به دنبال جذب دانشجوی تخصص دندانپزشکی برای استان هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به اهم پروژه ها در هفته دولت گفت: راه‌اندازی و تجهیز بخش CCU بیمارستان بقیه‌الله علی‌آباد و راه‌اندازی واحد سی‌تی‌اسکن مراوه‌تپه با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان،راه‌اندازی واحد ICU مراوه‌تپه با اعتبار ۲۰ میلیارد تومان، تعویض ۸۸ عدد باتری UPS بیمارستان مراوه‌تپه با اعتبار ۱.۴ میلیارد تومان، احداث مجتمع عالی سلامت مینودشت با اعتبار ۴۵ میلیارد تومان، توسعه و بهسازی اورژانس بیمارستان فاطمه الزهرا (س) مینودشت با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان، بهسازی بخش اعصاب و روان بیمارستان رسول اکرم (ص) کلاله با اعتبار۲۰ میلیارد تومان و توسعه اورژانس بیمارستان امام خمینی (ره) بندر ترکمن با اعتبار ۵۰ میلیارد تومان بخشی از پروژه های مهم در هفته دولت محسوب می‌شود.