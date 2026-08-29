نمایشگاه آثار هنری هنرمندان شهرستان دشتی در خورموج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی عصر شنبه در آیین گشایش این نمایشگاه اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه‌های هنری فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های هنرمندان شهرستان و حمایت از تولیدات فرهنگی و هنری است.

فرماندار دشتی با قدردانی از اقدامات و فعالیت‌های هنرمندان شهرستان دشتی افزود: هنرمندان با وجود محدودیت‌ها و مشکلات موجود، آثار ارزشمندی تولید می‌کنند و باید زمینه معرفی و عرضه بیشتر محصولات و آثار آنان فراهم شود.



وی با تأکید بر ضرورت حمایت دستگاه‌های اجرایی از هنرمندان گفت: مدیران شهرستان باید در حد توان از محصولات و آثار هنرمندان حمایت کنند و از ظرفیت تولیدات هنری و صنایع دستی شهرستان در برنامه‌ها و مناسبت‌های مختلف استفاده شود.

مقاتلی اضافه کرد: دولت چهاردهم نگاه ویژه‌ای به حوزه فرهنگ و هنر و حمایت از هنرمندان دارد و در سطح شهرستان دشتی نیز رویکرد مدیریت شهرستان، حمایت از هنرمندان و فراهم کردن زمینه برای فعالیت و عرضه آثار آنان است.

وی خاطرنشان کرد: معرفی توانمندی‌های هنری شهرستان می‌تواند علاوه بر حمایت از هنرمندان، زمینه رونق اقتصاد فرهنگ و هنر و ایجاد فرصت‌های جدید برای فعالان این حوزه را فراهم کند.

در این نمایشگاه آثار و محصولات هنرمندان شهرستان دشتی در رشته‌های مختلف هنری در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته است.