به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی شنبه شب در دیدار فرمانده مرزبانی استان بوشهر با اشاره به حساسیت بالای استان بوشهر به عنوان یکی از قطب‌های استراتژیک کشور، از تلاش‌های بی‌وقفه و شبانه‌روزی نیروهای مرزبانی در شرایط دشوار اقلیمی و جغرافیایی قدردانی کرد.

نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی تصریح کرد: امنیت مرزهای آبی، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی کشور است و کمیسیون امنیت ملی مجلس، نقش خود را در پیگیری مطالبات یگان‌های مرزبانی و نظارت بر تأمین اعتبارات لازم برای تجهیز این نیروها، به طور جدی دنبال می‌کند.

رضایی همچنین خاطرنشان کرد: از طریق مجلس و در کمیسیون مربوطه، موضوع ارتقای سطح توانمندی‌های لجستیکی و فناورانه مرزبانی استان بوشهر را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی برای مقابله با تهدیدات نوظهور مرزی در دستور کار قرار خواهند داد تا از این طریق، امنیت پایدار در پهنه خلیج فارس تضمین شود.

در این نشست تخصصی که با هدف بررسی چالش‌های امنیتی در سواحل خلیج فارس و دریای عمان برگزار شد، سردار خسروی با ارائه گزارشی جامع از وضعیت امنیتی مرزهای آبی استان، به اقدامات گسترده مرزبانی در راستای مقابله با اخلالگران، از جمله قاچاق کالا، مواد مخدر و همچنین صیانت از حریم آبی کشور اشاره کرد.

وی با تأکید بر پیچیدگی‌های موجود در حوزه مرزهای دریایی، بر ضرورت ارتقای سطح هوشمندسازی تجهیزات پایش ساحلی و تأمین شناورهای مدرن‌تر برای افزایش سرعت پاسخگویی به حوادث تأکید نمود.