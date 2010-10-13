راه شهید شوشتری در شرق کشور ادامه می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محمدعلی جعفری با گرامیداشت سالگرد شهدای وحدت بخصوص شهید بزرگوار شوشتری افزود: خون شهدای بزرگی مانند سردار شوشتری و یارانش در راه ایجاد وحدت بین اقوام، اهل تسنن و تشییع در سیستان و بلوچستان ریخته شد.

وی با اشاره به اینکه سردار شوشتری یکی فرماندهان بزرگ سپاه از اوایل پیروزی انقلاب و شروع جنگ تا زمان شهادت بود، ادامه داد: شهید شوشتری در طول 30 سال خدمت برجسته به نظام و انقلاب، همواره در راه دفاع از کشور و برقراری امنیت در شمال غرب و جنوب شرق تلاش کرده است.

سرلشکر جعفری با اشاره به سوابق انقلابی و جهادی شهید شوشتری در جبهه های حق علیه باطل افزود: شهید شوشتری با توجه به روحیه سلحشوری، جهادی و انقلابی خود تلاش فراوانی در مسئولیت های محوله داشت و از فرمانده گردان، محور، تیپ به فرماندهی قرارگاه نجف در دفاع مقدس رسید.

وی با معرفی سردار شوشتری به عنوان یکی از فرماندهان موفق جنگ و ادامه حضور وی در مناطق مرزی غرب کشور پس از دفاع مقدس، خاطر نشان کرد: وی پس از مقابله و کنترل نا امنی در آن منطقه، بعد از 2 سال به خراسان جنوبی رفت و به مسایل مختلف سپاه و رسیدگی به معیشت نیروهای آن منطقه پرداخت.

وی با اشاره به اینکه پس از بازگشت سردار شهید کاظمی از غرب کشور و پذیرفتن فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران، شهید شوشتری به عنوان جانشین وی معرفی شد، افزود: سردار شوشتری بعد از سپرده شدن امنیت شرق کشور به سپاه، طی نشستی که فرماندهان ارشد این نهاد در خصوص تصمیم گیری جهت حضور فردی در شرق کشور داشتند، بهترین گزینه این شهید عزیز را انتخاب و معرفی کردند.

سرلشکر جعفری با تاکید بر اینکه سردار شوشتری مدیری انقلابی بود و مشکلات معیشتی و اجتماعی را به خوبی درک و رفع می کرد، ادامه داد: بعد از پیشنهاد به شهید شوشتری برای قبول مسئولیت برقراری امنیت در شرق کشور، وی با اشتیاق از این موضوع استقبال کرد و آنرا پذیرفت.

فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه سردار شوشتری علاقه فراوانی به سیستان و بلوچستان و مردم این منطقه داشت، افزود: شهید شوشتری شبانه روز تلاش می کرد تا امنیت شرق کشور امنیت برقرار شود و یکی از برجسته ترین سیاست هایی که در آن منطقه مطرح و سردار شوشتری آنرا پیگیری کرد موضوع سپردن امنیت جنوب شرق کشور به مردم خود آن منطقه بود.

عضو شورای عالی امنیت ملی با تاکید بر اینکه راهبرد سپردن امنیت شرق کشور به مردم آن منطقه مخالفانی داشت، اما شهید شوشتری موافق این طرح بود، خاطر نشان کرد: سردار شوشتری برای اجرایی کردن راهبرد سپاه تلاش های خود را شروع کرد وبا تمام توان باور و اعتقاد خود در برقراری امنیت مردمی را پیاده سازی کرد و برای انجام این کار ارتباط خوبی با سران قبایل ایجاد کرد.

وی گفت: شهید شوشتری در ابتدا به مسایل فرهنگی مناطق محروم توجه خاص نشان داد و از قبایل این منطقه خواست امنیت خود را برعهده بگیرند که البته در این مسیر نیز بسیار موفق بود.

جعفری با یادآوری این مطلب که سردار شوشتری طی عملیاتی که علیه گروهک ریگی انجام داد بسیاری از اعضای آنرا را به هلاکت رساند، افزود: بعد از این عملیات بود که این گروهک تروریستی فهمید، نمی تواند در برابر اتفاقات خاصی که در این منطقه در حال وقوع است مقاومت کند، لذا درصد برنامه ریزی برای تغییر روش عملیات های انتحاری سوق برآمد.

وی آغاز عملیات های کور تروریستی را با هدف به شهادت رساندن مردم دانست که یکی از این رفتارهای بی هدف را شهادت سردار شوشتری نام برد و گفت: بعد از گذشت یک سال از شهادت شوشتری، راه و هدفی که وی دنبال کرده است ادامه یافته و در طول این مدت تحولات زیادی در آن منطقه ایجاد شده که می توان از جمله این تحولات به حذف رئیس سرکرده منفور و معدوم گروهک ریگی که به صورت معجزه آسایی در خاک کشورمان اتفاق افتاد، اشاره کرد.

فرمانده کل سپاه با تاکید بر اینکه شهید شوشتری پایه گذار اقدامات توسعه ای در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و معیشتی در این منطقه بود، وضعیت این مناطق را بهتر از گذشته ارزیابی کرد، تصریح کرد: حل موضوعات امنیتی و محرومیت زدایی در این منطقه همچنان ادامه دارد و سال ها باید تلاش کرد تا امنیتی پایدار و سرمایه گذاری اقتصادی مناسبی در این منطقه صورت گیرد.

وی با اشاره به ضرورت پی گیری کنترل مرزها و جلوگیری از ورود قاچاق به این منطقه باید پی گیری شود، تصریح کرد: یکی از خصوصیات شهید شوشتری اطاعت از فرماندهی و ولایت پذیری وی بود که عشق به امام (ره) و مقام معظم رهبری باعث تحمل تمامی سختی ها در طول 30 سال خدمت وی به مردم شد.

سرلشکر جعفری روحیه اخلاص و صداقت در سردار شوشتری را باعث انجام بهتر ماموریت های محوله دانست و خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه سردار شوشتری تفکری اقتصادی داشت، توجه به مسایل و نیازهای معیشتی نیروهای تحت امر خود را تحت نظر قرار می داد و نسبت به رفع آن اقدام می کرد و همچنین روحیه و تفکر که در مجموع وی را به عنوان فرمانده ای محبوب در سپاه معرفی کرده بود.

وی با اشاره به اینکه رویکرد سپاه برای جنوب شرق کشور رویکردی نظامی نبوده است، ادامه داد: بعد از ورود سپاه به جنوب شرق کشور ریشه کنی قاچاق و حل مسایلی مانند محرومیت زدایی و مشکلات فرهنگی وارد مرحله جدیدی شد.

عضو شورای عالی امنیت ملی ادامه داد: سپاه با رویکرد فرهنگی اقدام به رفع مشکلات مناطق محروم شرق کشور کرد که این همان روش شهید شوشتری است و چون به نتایجی خوبی هم رسیده امیدواریم این راه را ادامه دهیم.

وی با تجلیل از شهید کاظمی و شهید شوشتری و یادآوری این مطلب که این دو شهید بزرگوار در دورانی دوست و همکار یکدیگر بودند، افزود: امیدواریم خون گرم این دو شهید بتواند توسعه امنیت را در شرق کشور به ارمغان آورد.

فرمانده کل سپاه در پایان با تاکید بر اینکه کارهای بزرگی در شرق کشور در حال انجام است و این کارها احتیاج به تلاش و کوشش بیشتری دارد، گفت: باید نگاهی که در گذشته به این مناطق بوده اصلاح شود تا بتوان عمیق تر به مشکلات منطقه شرق کشور رسیدگی کرد.

