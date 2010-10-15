  1. استانها
  2. فارس
۲۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۱

واکسن لاکتوکوکوزیس ماهی قزل آلای رنگین کمان رونمایی شد

واکسن لاکتوکوکوزیس ماهی قزل آلای رنگین کمان رونمایی شد

شیراز - خبرگزاری مهر: اولین واکسن با نام لاکتوکوکوزیس ماهی قزل آلای رنگین کمان در شیراز با حضور وزیر جهاد کشاورزی رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، وزیر جهاد کشاورزی شامگاه پنجشنبه در حاشیه مراسم رونمایی از این واکسن و دیگر دستاورد موسسه سرم سازی رازی در شیراز در جمع خبرنگاران افزود: 60 نوع واکسن از سرمهای انسانی و دامی در کشور تولید می شود.

صادق خلیلیان عنوان کرد: ایران در تولید واکسنهای خوراکی دارای رده های بالایی در جهان است و در خصوص واکسن رده های سلولی ازجمله معدود کشورهای دنیا به شمار می رود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص اعتبارات کشاورزی استان فارس نیز تصریح کرد: فارس یکی از استانهای بزرگ کشور در بخش کشاورزی است که طی چند سال گذشته با مشکل خشکسالی مواجه شده که در این راستا نیاز به حمایتهای ویژه ای داشت و ما نیز در سال جاری سهم اعتبارات فارس را افزایش دادیم و سعی کردیم به سمتی حرکت کنیم که سهم این استان را از اعتبارات ملی تامین کنیم.

کد مطلب 1171224

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها