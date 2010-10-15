واکسن لاکتوکوکوزیس ماهی قزل آلای رنگین کمان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، وزیر جهاد کشاورزی شامگاه پنجشنبه در حاشیه مراسم رونمایی از این واکسن و دیگر دستاورد موسسه سرم سازی رازی در شیراز در جمع خبرنگاران افزود: 60 نوع واکسن از سرمهای انسانی و دامی در کشور تولید می شود.

صادق خلیلیان عنوان کرد: ایران در تولید واکسنهای خوراکی دارای رده های بالایی در جهان است و در خصوص واکسن رده های سلولی ازجمله معدود کشورهای دنیا به شمار می رود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص اعتبارات کشاورزی استان فارس نیز تصریح کرد: فارس یکی از استانهای بزرگ کشور در بخش کشاورزی است که طی چند سال گذشته با مشکل خشکسالی مواجه شده که در این راستا نیاز به حمایتهای ویژه ای داشت و ما نیز در سال جاری سهم اعتبارات فارس را افزایش دادیم و سعی کردیم به سمتی حرکت کنیم که سهم این استان را از اعتبارات ملی تامین کنیم.