شیلات در گیلان باید توسعه یابد

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شیلات از مزیتهای بارز استان است، افزود: شیلات در گیلان باید بیش از پیش توسعه یابد وزنده و پرطراوت به کار خود ادامه دهد، شیلات پویا و زنده نشان سلامت گیلان است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت ساماندهی فاضلاب اظهار داشت: اکنون در بحث ساماندهی فاضلاب در شهرهای رشت و بندرانزلی اقدامات خوب و اساسی در دست اجراست و باید تمامی مسئولان از هیچ تلاش و کوششی برای ساماندهی فاضلاب تمامی شهرهای استان فرو گذار نباشند.

استاندار گیلان گفت: با هدف حفاظت از تالابها، مزارع و دریاها محدودیتهای برای استفاده از سموم قائل تا آبهای سطحی و زیرزمینی دچار آلودگی نشوند.

وی عنوان کرد: امنیت غذایی و سلامت جسم مردم از اهمیت بالایی برخورداراست و باید زمینه و بستر لازم برای افزایش سرانه مصرف ماهی برای مردم را فراهم تا جامعه ای سالم، زنده و پویا داشت.

قهرمانی چابک تاکید کرد: توفیقاتی که درچند سال اخیر دربخش شیلات حاصل شده بیانگر زحمات و تلاش مضاعف مسئولان است که جای تقدیر و تشکر دارد.

گونه های ماهیان کمیاب احیاء شود

وی همچنین برلزوم احیای گونه های ماهیان کمیاب تاکید کرد و افزود: با کمک بخش خصوصی زمینه پیشرفت و توسعه بیش از پیش شیلات استان را فراهم کرد.

استاندار گیلان یادآور شد: در صنایع تبدیلی شیلات تسهیلات خوبی در نظر گرفته شده و اکنون شرایط و بستر برای رشد و پیشرفت کار مهیاست.