عرضه یک هوش مصنوعی جدید چینی برای کد نویسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، براساس پستی که تنسنت در پلتفرم «هاگینگ فیس»منتشر کرده، این شرکت چینی پیش نمایشی از یک نسخه منبع باز هوش مصنوعی که هدف آن فعالیت هایی مانند مهندسی نرم افزار، تحقیق و تحلیل مالی اعلام شده، ارائه کرده است.

این مدل که Hy۴ نام دارد از طراحی «ترکیب متخصصان»(mixture of experts) با ۷۷۰ میلیارد پارامتر در کل استفاده کرده، هرچند فقط ۴۹ میلیارد آنها برای هر درخواست متنی به کاربرده می شود.

این غول فناوری چینی تصمیم دارد مدل مذکور را در محصولات تنسنت ازجمله CodeBuddy و WorkBuddy یکپارچه کند.

تنسنت افزود این نسخه اولیه ممکن است گاهی برای پردازش پرسش‌های پیچیده بیش از حد معمول زمان صرف کند و احتمال دارد در راستی‌آزمایی پاسخ‌های خود دچار افراط شود.

عرضه مدل هوش مصنوعی مذکور در شرایطی انجام می شود که تنسنت در بازاری که روزبه‌روز رقابتی‌تر می‌شود، سرمایه‌گذاری خود را در حوزه هوش مصنوعی افزایش داده است.

این شرکت در ماه آوریل از یک مدل زبانی بزرگ به نام «Hunyuan ۳.۰» رونمایی کرد.