به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سیاست های جدید به منظورمعرفی وعرضه فیلم های سینمایی ایرانی در بازارهای جهانی، موسسه رسانه‌های تصویری در بازار MIPCOM که از تاریخ 12 تا 16 مهرماه (4 تا 8 اکتبر) در شهر کن فرانسه برگزار شد، حضور یافت.

موسسه رسانه‌های تصویری طی مذاکراتی با نمایندگان بیش از 40 شبکه تلویزیونی و پخش کننده برنامه، بسته‌ای از فیلم‌های سینمایی خود را به کشورهای ترکیه و برزیل فروخت.

همچنین موسسه رسانه‌های تصویری در بازار ATF سنگاپور که یکی از بازارهای معتبر تلویزیونی در آسیا است،از تاریخ 17 تا 19 آذر ماه(8 تا 10 دسامبر) حضور خواهد داشت.



