به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی پروژه، برنامه «فیلمهایی که نمیشناسیم» بر ۲۴ فیلم شناختهشده از تاریخ سینما تمرکز دارد، فیلمهایی آشنا که اینبار با نگاهی متفاوت و خوانشی تازه مورد بررسی قرار میگیرند. این مجموعه شامل ۱۲ فیلم ایرانی و ۱۲ فیلم خارجی است.
در برنامه «فیلمهایی که نمیشناسیم» بهروز افخمی و امیر قادری به سراغ آثاری میروند که بارها دیده شدهاند اما هنوز ظرفیت گفتگو و بازخوانی دارند.
این برنامه تلاش میکند زاویههایی کمتر دیدهشده از این فیلمها را پیش چشم مخاطب بگذارد.
تهیهکنندگی و سردبیری برنامه «فیلمهایی که نمیشناسیم» بر عهده میثم کریمی است و قسمت اول آن سهشنبه ۹ دی ساعت ۲۲:۳۰ از رسانه تصویری «آن» پخش میشود.
تماشای این برنامه از طریق سایت on-news.ir و دیگر درگاههای پخش رسانه تصویری «آن» امکانپذیر است.
نظر شما