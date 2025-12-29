  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۰

«فیلم‌هایی که نمی‌شناسیم» به آنتن می‌رسد؛ خوانشی تازه از ۲۴ فیلم مهم

«فیلم‌هایی که نمی‌شناسیم» با اجرای بهروز افخمی و امیر قادری، از سه‌شنبه ۹ دی ساعت ۲۲:۳۰ روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، برنامه «فیلم‌هایی که نمی‌شناسیم» بر ۲۴ فیلم شناخته‌شده از تاریخ سینما تمرکز دارد، فیلم‌هایی آشنا که این‌بار با نگاهی متفاوت و خوانشی تازه مورد بررسی قرار می‌گیرند. این مجموعه شامل ۱۲ فیلم ایرانی و ۱۲ فیلم خارجی است.

در برنامه «فیلم‌هایی که نمی‌شناسیم» بهروز افخمی و امیر قادری به سراغ آثاری می‌روند که بارها دیده شده‌اند اما هنوز ظرفیت گفتگو و بازخوانی دارند.

این برنامه تلاش می‌کند زاویه‌هایی کمتر دیده‌شده از این فیلم‌ها را پیش چشم مخاطب بگذارد.

تهیه‌کنندگی و سردبیری برنامه «فیلم‌هایی که نمی‌شناسیم» بر عهده میثم کریمی است و قسمت اول آن سه‌شنبه ۹ دی ساعت ۲۲:۳۰ از رسانه تصویری «آن» پخش می‌شود.

تماشای این برنامه از طریق سایت on-news.ir و دیگر درگاه‌های پخش رسانه تصویری «آن» امکان‌پذیر است.

کد خبر 6706300
عطیه موذن

