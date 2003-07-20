نرگس خاتون دلي روي فر همسر شهيد خلبان عباس دوران در گفت و گوي اختصاصي با گروه دفاع مقدس خبرگزاري " مهر " گفت : عباس دوران در طول دو سال اول جنگ بيش از120 پرواز و عمليات برون مرزي داشته است كه كارشناسان مسايل پروازي اذعان داشته اند اين چنين آماري حتي در جنگ هفت ساله ويتنام هم وجود نداشته است.

وي با اشاره به آخرين ديدار عباس دوران با خانواده خود گفت : آخرين مرتبه اي كه قرار شد عباس به عمليات بمباران پالايشگاه " الدوره " برود ، پسرمان " امير رضا " هشت ما و نيم بيشتر نداشت و صحبت هاي ما مثل همه موارد مشابهي بود كه عباس به عمليات مي رفت . اما بعدها متوجه شديم فقط به يكي از دوستانش گفته بوده كه احتمالا اين آخرين پرواز من است ومي خواهم در صورتي كه برنگشتم تو اولين كسي باشي كه خبر شهادت من را به خانواده ام مي دهي .

وي افزود : در زمان جنگ عباس دوران در پايگاه بوشهر بود ، از او دعوت كردند تا به تهران برود ولي او قبول نكرد و به همدان رفت زيرا از پشت ميز نشستن خوشش نمي آمد و دوست داشت هميشه در تكاپو و پرواز باشد.

همسر عباس دوران با اشاره به خصوصيات اخلاقي اين شهيد تصريح كرد : عباس دوران هميشه ساكت و محجوب بود و در ميان هشت فرزند خانواده اش و حتي اقوام از محبوب ترين افراد بود.

شجاع و نترس بودن عباس دوران باعث شده بود كه دوستان شوخ طبعش به او بگويند « عباس هميشه جوراب شانس مي پوشد و بعد به عمليات مي رود» .

وي همچنين با گله مندي اظهار داشت : در حق عباس دوران بسيار كم لطفي شده است . طي اين سال ها كسي چندان به موضوع شهادت او نپرداخته است . و شما كمتر جايي يا برنامه و حتي نشريه اي مي بينيد كه در آن سخني از عباس به ميان آمده باشد . حتي آخرين عمليات او كه به گفته بسياري از صاحب نظران از لحاظ سياسي ، بين المللي و نظامي در درجه بسيار بالاي اهميت قرار داشت ، هنوز هم ناشناخته مانده است .