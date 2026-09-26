یونیسف: از هر چهار کودک یمنی یک نفر با سوءتغذیه حاد مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، براساس بیانیه یونیسف، از هر چهار کودک در یمن، یک نفر با سوءتغذیه حاد مواجه است و این وضعیت در پی تداوم جابهجایی جمعیت در این کشور وخیمتر شده است.
بر اساس دادههای سازمان بینالمللی مهاجرت، طی سه هفته گذشته بیش از ۱۳۰ هزار نفر، از جمله ۷۱ هزار کودک، مجبور به ترک خانههای خود شدهاند.
یونیسف همچنین اعلام کرده است که از میان نزدیک به ۲هزار و ۹۰۰ کودکی که در مناطق قابل دسترس غربالگری شدهاند، بیش از یکچهارم دچار سوءتغذیه حاد بودهاند و بیش از ۲۰۰ نفر به سوءتغذیه حاد شدید مبتلا بودهاند. در مجموع، پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۲ میلیون کودک زیر پنج سال در یمن با سوءتغذیه حاد مواجه شوند که بیش از نیم میلیون نفر از آنان به نوع شدید آن مبتلا خواهند بود.
درگیریها همچنین دسترسی کودکان به خدمات درمانی و آموزشی را مختل کرده و از اوایل سپتامبر دستکم ۱۵ کودک کشته و ۱۴ کودک زخمی شدهاند و سه کودک نیز مفقود گزارش شدهاند.
نظر شما