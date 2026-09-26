تیک تاک ۱۲.۷ میلیون پوند جریمه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، دفتر کمیسر اطلاعات بریتانیا (ICO) در سال ۲۰۲۳ این جریمه را اعمال کرد، زیرا اقدامات تیک تاک برای اطمینان حاصل کردن از آنکه کودکان زیر سن قانونی از این پلتفرم استفاده نمی‌کنند و داده‌های آن‌ها نیز به‌درستی مورد استفاده قرار می‌گیرد، کافی نبود.

این نهاد ناظر برآورد کرده بود که در سال ۲۰۲۰، حدود ۱.۷۵ میلیون کودک زیر ۱۳ سال در انگلیس از تیک‌تاک استفاده می‌کردند. این در حالی بود که طبق قوانین خود شرکت، کودکان این گروه سنی اجازه ایجاد حساب کاربری نداشتند.

تیک‌تاک در ابتدا نسبت به این جریمه درخواست تجدیدنظر کرده بود، اما اکنون از این درخواست صرف‌نظر کرده است. ICO اعلام کرد که در نتیجه، تیک‌تاک باید جریمه را پرداخت کند.

ICO همچنین اعلام کرد که تیک‌تاک از درخواست تجدیدنظر خود درباره اخطار اطلاعاتی این نهاد نیز صرف‌نظر کرده است. این اخطار از شرکت می‌خواست جزئیاتی درباره نحوه پردازش اطلاعات شخصی افراد ۱۳ تا ۱۷ ساله در سامانه‌های پیشنهاددهنده خود ارائه کند.

این درخواست تجدیدنظر باعث شده بود ICO نتواند تحقیقات خود درباره این سامانه‌ها را پیش ببرد.

سامانه‌های پیشنهاددهنده (Recommender Systems) توسط پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی برای ایجاد پروفایل از کاربران و پیشنهاد محتوا بر اساس فعالیت آنلاین آن‌ها استفاده می‌شوند.

امیلی کینی، معاون کمیسر ICO، گفت: نحوه طراحی خدمات آنلاین توسط شرکت‌ها و شیوه استفاده آن‌ها از اطلاعات شخصی کودکان، تأثیر قابل‌توجهی بر تجربه جوانان در دنیای دیجیتال دارد.

اقدام موفق ما علیه تیک‌تاک نشان می‌دهد که وجود تدابیر حفاظتی مناسب برای شرکت‌ها تا چه اندازه اهمیت دارد؛ از جمله اقداماتی برای جلوگیری از دسترسی کودکانی که هنوز به سن لازم برای استفاده از خدمات آن‌ها نرسیده‌اند.