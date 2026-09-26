به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حامی روز شنبه با تاکید بر اینکه سلامت فرآوردههای لبنی خط قرمز دامپزشکی است، افزود: در این زمینه، شیر خام به عنوان ماده اولیه اصلی در تولیدات لبنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین نظارت بهداشتی بر آن ضروری است.
وی اظهار کرد: در طرح ضربتی تشدید نظارت بهداشتی بر شیر خام، با هدف ارتقای کیفیت بهداشتی شیر خام و تضمین سلامت عمومی و امنیت غذایی، تمامی حلقههای زنجیره تولید، جمعآوری، حمل و نقل و عرضه شیر خام تحت پوشش نظارتهای میدانی کارشناسان این اداره کل قرار می گیرد.
مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت: در این راستا، واحدهای عرضه لبنیات سنتی، مراکز جمعآوری شیر، بخش دریافت شیر در کارخانجات لبنی و خودروهای حمل و نقل شیرخام به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار میگیرند و با تخلفات بهداشتی در این زمینه به صورت قاطع برخورد می شود.
حامی، ادامه داد: در این طرح، برای پایش شاخصهای کیفی و بهداشتی از جمله بار میکروبی، تقلب های احتمالی، میزان آفلاتوکسین و تعداد سلولهای سوماتیک در شیرخام با دقت نمونهبرداریهای دورهای انجام میشود.
وی یادآور شد: همچنین الزامات قانونی، از جمله ممنوعیت عرضه مستقیم شیر خام به واحدهای صنفی، به متصدیان ابلاغ شده است و هرگونه تخطی از این دستورالعملها، عواقب قانونی برای متخلفان در پی خواهد داشت.
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