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۴ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۷

حامی: ۶۰۰ کیلوگرم شیر غیربهداشتی در آذربایجان‌شرقی معدوم شد

حامی: ۶۰۰ کیلوگرم شیر غیربهداشتی در آذربایجان‌شرقی معدوم شد

تبریز- مدیرکل دامپزشکی آذربایجان‌شرقی از معدوم‌سازی ۶۰۰ کیلوگرم شیر غیربهداشتی در جریان طرح تشدید نظارت بر شیر خام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حامی روز شنبه با تاکید بر اینکه سلامت فرآورده‌های لبنی خط قرمز دامپزشکی است، افزود: در این زمینه، شیر خام به عنوان ماده اولیه اصلی در تولیدات لبنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنابراین نظارت بهداشتی بر آن ضروری است.

وی اظهار کرد: در طرح ضربتی تشدید نظارت بهداشتی بر شیر خام، با هدف ارتقای کیفیت بهداشتی شیر خام و تضمین سلامت عمومی و امنیت غذایی، تمامی حلقه‌های زنجیره تولید، جمع‌آوری، حمل‌ و نقل و عرضه شیر خام تحت پوشش نظارت‌های میدانی کارشناسان این اداره کل قرار می گیرد.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت: در این راستا، واحدهای عرضه لبنیات سنتی، مراکز جمع‌آوری شیر، بخش دریافت شیر در کارخانجات لبنی و خودروهای حمل و نقل شیرخام به صورت مستمر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و با تخلفات بهداشتی در این زمینه به صورت قاطع برخورد می شود.

حامی، ادامه داد: در این طرح، برای پایش شاخص‌های کیفی و بهداشتی از جمله بار میکروبی، تقلب های احتمالی، میزان آفلاتوکسین و تعداد سلول‌های سوماتیک در شیرخام با دقت نمونه‌برداری‌های دوره‌ای انجام می‌شود.

وی یادآور شد: همچنین الزامات قانونی، از جمله ممنوعیت عرضه مستقیم شیر خام به واحدهای صنفی، به متصدیان ابلاغ شده است و هرگونه تخطی از این دستورالعمل‌ها، عواقب قانونی برای متخلفان در پی خواهد داشت.

کد مطلب 6958653

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