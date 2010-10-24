شش هزار مگاوات برق به ظرفیت کشور اضافه می ‌‌شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، مجید نامجو عصر شنبه در مراسم بهره برداری از پست 230 کیلوولت برق شهرستان ملایر افزود: تمام زیرساخت‌ها برای سرمایه‌ گذاری بیشتر در این زمینه آماده شده است.

نامجو از احداث نیروگاه 750 مگاواتی در کشور خبر داد و افزود: 60 درصد پست‌های برق کشور در دولت نهم و دهم انجام شده و 50 درصد از چاه‌های کشاورزی نیز در این دوره برق‌ دار شده است.

وزیر نیرو با بیان اینکه 52 درصد از چاه‌های کشاورزی استان همدان از برق استفاده می‌کنند، گفت: برق دار کردن چاه های کشاورزی در دستور کار قرار دارد.

نامجو در ادامه به طرح هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها در بیش از 70 درصد قبوض مشترکان، چهار هزار تومان رشد خواهیم داشت.

وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نباید برای مردم نگرانی ایجاد کند، افزود: طرح هدفمند کردن یارانه‌ها مدیریت توسعه کشور در بخش‌های مختلف را در پی دارد.

نامجو با ابراز امیدواری مبنی بر کاهش 10 تا 15 درصدی مصرف برق با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، گفت: اگر مردم مدیریت درستی در مصرف انرژی داشته باشند و هزینه‌های خود را با مبلغی که به حساب آن‌ها واریز می‌شود تطبیق دهند، مشکلی ایجاد نمی شود.

پست 230 کیلوولت ملایر با اعتباری بالغ بر 313 میلیارد ریال از اعتبارات برق منطقه باختر در سه سال تکمیل شده و 12 نفر اشتغالزایی دارد.

ظرفیت پست در حال حاضر یک در 125 مگاولت آمپر است و با بهره‌برداری از این ایستگاه برق منطقه ملایر، تویسرکان، جوکار و نهاوند به مدت 30 سال تأمین می‌شود.