در همایش فلسفه به جوانها میدان دهیم

دکتر سید مصطفی شهرآئینی در گفتگو با خبرنگارمهر درمورد شرایط و پیش فرضهای یک گفتگوی اصیل فلسفی گفت: برای گفتگوی فلسفی غیر از اینکه طرفین گفتگو یک هدف را دنبال کنند باید فضای گفتگو فراهم باشد. به این معنا که آن چیزی را که می‏خواهند در گفتگو تحقق پیدا کند قبلش در رابطه با آن به یک وحدت نظری رسیده باشند و فضاهایی که در آن فضا پرسش و پاسخ صورت می‎گیرد فضاهای نزدیک به هم باشند.

وی افزود: ما غالباً وقتی می‏خواهیم گفتگو کنیم، هرکس از ظن خودش سؤال می‏پرسد و طرف مقابل هم از ظن خودش پاسخ می‏دهد. به نظر می‏رسد که اگر اینطور جلو برویم به جواب کارآمدی نمی‏رسیم. جواب فقط شاید جنبه پژوهشی موقتی و گذرا داشته باشد ولی جوابی که در پاسخ به پرسشهای از نوع سقراطی باشد باید یک وجه نظری باطنی و درونی داشته باشد. یعنی خود پرسشگر و آن پاسخ دهنده از درون درگیراین پرسش و پاسخ باشند تا یک هدف مشترکی تحقق پیدا کند.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه تبریز تفاوت یک گفتگوی فلسفی با گفتگوهایی را که در عرصه‏های دیگری رخ می‏دهند چنین توصیف کرد: این تفاوت وجود دارد. چون پرسشهای فلسفی از نوع پرسشهای مبنایی است در حالیکه در گفتگوهای دیگر ممکن است که پرسشها، پرسشهای سطحی باشند و یک جواب متناسب با خودش را طلب بکنند. ولی در پرسشهای فلسفی غالباً دغدغه‏ها، دغدغه‏های بنیادین و اصیل است که به نیازهای نوع انسان مربوط می‏شوند. به این جهت هم عمق پرسشها عمیقتر و بیشتر است و هم وجه نظری که در بر می‏گیرند خیلی فراگیرتر و عامتر است یعنی پاسخی که به پرسش فلسفی می‏دهیم ممکن است فقط مربوط به زمان حال نباشد و بعد هم اعتبار داشته باشد؛ بنوعی از موقعیتهای کنونی آن پاسخ و پرسش که مطرح می‏شود فراتر برود.

این محقق و پژوهشگر درباره نقش همایش روز جهانی فلسفه در گسترش گفتگوی فلسفی هم اظهار داشت: بستگی دارد به اینکه این همایش برکنده و جدای از امور موقت و گذرای سیاسی جامعه ما باشد. یعنی یک امری فراتر از اینها باشد بگونه‏ای که ما بتوانیم دیالوگ و گفتگو برقرار کنیم. نوعی مفاهمه فلسفی میان سنت فلسفی خودمان و سنت فلسفی بیرون از فضای ایران از یکسو برقرار کنیم.

این نویسنده و مترجم در پایان یادآورشد: خارجی‏ها هم با یک توشه‏ای بیایند نه اینکه فقط بیایند که ایران را ببینند و همان حرفهای تکراری اینجا زده شود.درباره شرکت کنندگان داخلی هم ما باید از سطح آن افراد ثابت همه همایشها فراتر برویم و این امکان را ایجاد کنیم که افرادی از نسل جوانتر و تازه‏تر وارد این عرصه بشوند و حرفهای نویی بزنند.