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۲۲ آبان ۱۳۸۹، ۹:۳۷

همایش روز جهانی فلسفه- 129/

در همایش فلسفه به جوانها میدان دهیم

در همایش فلسفه به جوانها میدان دهیم

استاد گروه فلسفه دانشگاه تبریز معتقد است همایش روز جهانی فلسفه فرصت خوبی برای میدان دادن به جوانها برای استفاده از دستاوردهای فکری آنهاست.

دکتر سید مصطفی شهرآئینی در گفتگو با خبرنگارمهر درمورد شرایط و پیش فرضهای یک گفتگوی اصیل فلسفی گفت: برای گفتگوی فلسفی غیر از اینکه طرفین گفتگو یک هدف را دنبال کنند باید فضای گفتگو فراهم باشد. به این معنا که آن چیزی را که می‏خواهند در گفتگو تحقق پیدا کند قبلش در رابطه با آن به یک وحدت نظری رسیده باشند و فضاهایی که در آن فضا پرسش و پاسخ صورت می‎گیرد فضاهای نزدیک به هم باشند.

وی افزود: ما غالباً وقتی می‏خواهیم گفتگو کنیم، هرکس از ظن خودش سؤال می‏پرسد و طرف مقابل هم از ظن خودش پاسخ می‏دهد. به نظر می‏رسد که اگر اینطور جلو برویم به جواب کارآمدی نمی‏رسیم. جواب فقط شاید جنبه پژوهشی موقتی و گذرا داشته باشد ولی جوابی که در پاسخ به پرسشهای از نوع سقراطی باشد باید یک وجه نظری باطنی و درونی داشته باشد. یعنی خود پرسشگر و آن پاسخ دهنده از درون درگیراین پرسش و پاسخ باشند تا یک هدف مشترکی تحقق پیدا کند.

این استاد گروه فلسفه دانشگاه تبریز تفاوت یک گفتگوی فلسفی با گفتگوهایی را که در عرصه‏های دیگری رخ می‏دهند چنین توصیف کرد: این تفاوت وجود دارد. چون پرسشهای فلسفی از نوع پرسشهای مبنایی است در حالیکه در گفتگوهای دیگر ممکن است که پرسشها، پرسشهای سطحی باشند و یک جواب متناسب با خودش را طلب بکنند. ولی در پرسشهای فلسفی غالباً دغدغه‏ها، دغدغه‏های بنیادین و اصیل است که به نیازهای نوع انسان مربوط می‏شوند. به این جهت هم عمق پرسشها عمیقتر و بیشتر است و هم وجه نظری که در بر می‏گیرند خیلی فراگیرتر و عامتر است یعنی پاسخی که به پرسش فلسفی می‏دهیم ممکن است فقط مربوط به زمان حال نباشد و بعد هم اعتبار داشته باشد؛ بنوعی از موقعیتهای کنونی آن پاسخ و پرسش که مطرح می‏شود فراتر برود.

این محقق و پژوهشگر درباره نقش همایش روز جهانی فلسفه در گسترش گفتگوی فلسفی هم اظهار داشت: بستگی دارد به اینکه این همایش برکنده و جدای از امور موقت و گذرای سیاسی جامعه ما باشد. یعنی یک امری فراتر از اینها باشد بگونه‏ای که ما بتوانیم دیالوگ و گفتگو برقرار کنیم. نوعی مفاهمه فلسفی میان سنت فلسفی خودمان و سنت فلسفی بیرون از فضای ایران از یکسو برقرار کنیم.

این نویسنده و مترجم در پایان یادآورشد: خارجی‏ها هم با یک توشه‏ای بیایند نه اینکه فقط بیایند که ایران را ببینند و همان حرفهای تکراری اینجا زده شود.درباره شرکت کنندگان داخلی هم ما باید از سطح آن افراد ثابت همه همایشها فراتر برویم و این امکان را ایجاد کنیم که افرادی از نسل جوانتر و تازه‏تر وارد این عرصه بشوند و حرفهای نویی بزنند.

کد مطلب 1176891

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