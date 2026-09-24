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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۳

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

صادق صمیمی در پرتاب دیسک مدال برنز گرفت؛ مجموع مدال ها به ۲۰ رسید

صادق صمیمی در پرتاب دیسک مدال برنز گرفت؛ مجموع مدال ها به ۲۰ رسید

بیستمین مدال کاروان ایران در بازی های اسیایی توسط صادق صمیمی و با کسب عنوان سوم در پرتاب دیسک به دست آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، در رقابت‌های پرتاب دیسک مردان بازی‌های آسیایی ناگویا، صادق صمیمی با قرار گرفتن در جایگاه سوم، مدال برنز این ماده را از آن خود کرد.

مدال برنز صمیمی چهارمین مدال برنز و بیستمین مدال برنز کاروان ایران است.

مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:

مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
* تیم فوتبال الکترونیک
* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)
* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* سهیل موسوی (ووشو)

مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)
* سوگند سینکایی (ووشو)
* شجاع پناهی (ووشو)
* عرفان محرمی (ووشو)
* تیم روئینگ ۴ نفره زنان
* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)
* آرمان خدایی (خرک حلقه)

مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن (شمشیربازی)
* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)
* صادق صمیمی (پرتاب دیسک)

کد مطلب 6957507

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