به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری بعدازظهر پنجشنبه در جریان سفر نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به استان مازندران و بازدید از بیمارستان گلیا در بخش بندپی بابل، با اشاره به وضعیت این مرکز درمانی اظهار کرد: این بیمارستان حدود ۲۰ سال قبل احداث شده و در شرایط فعلی امکان بهره‌برداری از آن با ظرفیت ۴۴ تخت وجود ندارد، اما راه‌اندازی آن با ظرفیت ۳۲ تخت امکان‌پذیر است.

وی افزود: با ورود یک خیر به این پروژه و تأمین منابع مالی مورد نیاز، شرایط برای ادامه روند اجرایی فراهم شده است و فاز نخست بیمارستان نیز حدود ۸۰ درصد پیشرفت دارد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: پیگیری‌های لازم برای اخذ موافقت اصولی و مجوزهای مورد نیاز این پروژه انجام خواهد شد تا با دریافت ماده ۲۳، زمینه تکمیل و راه‌اندازی فاز نخست بیمارستان فراهم شود.

شهریاری ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مسئولان مرتبط، روند اداری و قانونی این پروژه با سرعت بیشتری دنبال شده و امکان بهره‌برداری از فاز نخست بیمارستان گلیا تا پایان سال فراهم شود.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در این نشست گفت: مقرر شده است ۳۰ تخت دیالیز به استان مازندران اختصاص یابد.

وی افزود: بر اساس تصمیم اتخاذشده، این تعداد تخت با نظر نمایندگان حوزه‌های انتخابیه مربوط توزیع خواهد شد و سهم هر یک از سه حوزه انتخابیه مورد نظر، ۱۰ تخت خواهد بود.

در این سفر همچنین رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل گزارشی از ظرفیت‌ها، مسائل و نیازهای حوزه سلامت استان ارائه کردند و مقرر شد اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مسائل مطرح‌شده را در بازدیدهای میدانی از مراکز درمانی استان بررسی و پیگیری کنند.