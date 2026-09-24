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۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۹

بیمارستان گلیا بابل با ظرفیت ۳۲ تخت راه‌اندازی می‌شود

بیمارستان گلیا بابل با ظرفیت ۳۲ تخت راه‌اندازی می‌شود

بابل- رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از پیگیری برای اخذ موافقت اصولی و ماده ۲۳ به منظور فراهم شدن مقدمات راه‌اندازی فاز نخست بیمارستان گلیا در بخش بندپی بابل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری بعدازظهر پنجشنبه در جریان سفر نظارتی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به استان مازندران و بازدید از بیمارستان گلیا در بخش بندپی بابل، با اشاره به وضعیت این مرکز درمانی اظهار کرد: این بیمارستان حدود ۲۰ سال قبل احداث شده و در شرایط فعلی امکان بهره‌برداری از آن با ظرفیت ۴۴ تخت وجود ندارد، اما راه‌اندازی آن با ظرفیت ۳۲ تخت امکان‌پذیر است.

وی افزود: با ورود یک خیر به این پروژه و تأمین منابع مالی مورد نیاز، شرایط برای ادامه روند اجرایی فراهم شده است و فاز نخست بیمارستان نیز حدود ۸۰ درصد پیشرفت دارد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: پیگیری‌های لازم برای اخذ موافقت اصولی و مجوزهای مورد نیاز این پروژه انجام خواهد شد تا با دریافت ماده ۲۳، زمینه تکمیل و راه‌اندازی فاز نخست بیمارستان فراهم شود.

شهریاری ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مسئولان مرتبط، روند اداری و قانونی این پروژه با سرعت بیشتری دنبال شده و امکان بهره‌برداری از فاز نخست بیمارستان گلیا تا پایان سال فراهم شود.

سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در این نشست گفت: مقرر شده است ۳۰ تخت دیالیز به استان مازندران اختصاص یابد.

وی افزود: بر اساس تصمیم اتخاذشده، این تعداد تخت با نظر نمایندگان حوزه‌های انتخابیه مربوط توزیع خواهد شد و سهم هر یک از سه حوزه انتخابیه مورد نظر، ۱۰ تخت خواهد بود.

در این سفر همچنین رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی مازندران و بابل گزارشی از ظرفیت‌ها، مسائل و نیازهای حوزه سلامت استان ارائه کردند و مقرر شد اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مسائل مطرح‌شده را در بازدیدهای میدانی از مراکز درمانی استان بررسی و پیگیری کنند.

کد مطلب 6957523

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