اهدای۶۰۰ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان مستعد کمیته امداد در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، آیین مرحله دوم توزیع بسته‌های تحصیلی در قالب اهدای ۶۰۰ بسته لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان مستعد مورد حمایت کمیته امداد منطقه دو رشت، بعد از ظهر پنجشنبه با حضور مدیران کل کمیته امداد و آموزش و پرورش استان و جمعی از خیّرین برگزار شد.

سید مجتبی جلالی‌پور مدیرکل کمیته امداد گیلان در این مراسم با تقدیر از همراهی خیّرین، اظهار کرد: بدون همدلی و مشارکت این عزیزان، تحقق چنین اقدامات ارزشمندی ممکن نبود و این همراهی، لحظات دلنشینی را برای دانش‌آموزان رقم زده است.

وی با اشاره به اجرای پویش ملی جشن عاطفه‌ها افزود: تلاش کرده‌ایم تمامی دانش‌آموزان تحت حمایت با اقلام تحصیلی مناسب وارد سال تحصیلی جدید شوند و هیچ دانش‌آموزی بدون لوازم ضروری از تحصیل باز نماند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان با بیان اینکه بسیاری از چهره‌های موفق مدیریتی و علمی استان در مقطعی عضو خانواده کمیته امداد بوده‌اند، گفت: این دستاورد نشان‌دهنده اهمیت حمایت از دانش‌آموزان کم‌برخوردار و اثرگذاری خدمات این نهاد در مسیر توانمندسازی نسل آینده است.

وی حمایت از دانش‌آموزان را سرمایه‌گذاری برای آینده نظام دانست و تأکید کرد: فراهم‌سازی بستر رشد این عزیزان، زمینه‌ساز ساخت ایران قوی و پیشرفت کشور به دست نسل‌های توانمند خواهد بود.

ضرورت توجه به نیازهای دانش‌آموزان برای پیشگیری از آسیب‌های آینده

در ادامه مراسم، نرگس دستیار مدیرکل آموزش و پرورش گیلان نیز با قدردانی از خدمات کمیته امداد گفت: اگر بخواهیم نمونه‌ای از کار خداپسندانه و ماندگار را نام ببریم، همین فعالیت‌ها است؛ چراکه این دانش‌آموزان با استعدادهای خود می‌توانند در آینده نقش‌آفرین جامعه باشند.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم‌سازی بستر شکوفایی استعدادها افزود: در صورت بی‌توجهی به نیازهای این دانش‌آموزان، جامعه در آینده با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد. شناسایی نیازمندی‌های دانش‌آموزان و رفع آنها از مهم‌ترین دغدغه‌های آموزش و پرورش است و خوشحالیم که کمیته امداد در این مسیر نقش مؤثری ایفا می‌کند.

گفتنی است؛ در مرحله نخست این طرح، با مشارکت خیّرین ۳۰۰ بسته لوازم‌التحریر بین دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد منطقه دو رشت توزیع شد که ارزش ریالی هر بسته بیش از دو میلیون تومان بوده است.