به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محیطیزاده نماینده ماده هفتگانه دوومیدانی ایران در بخش دوی ۲۰۰ متر با ثبت زمان ۲۵.۱۶ در جایگاه سوم ایستاد.
وی در بخش اول که مربوط به دوی ۱۰۰ متر با مانع بود به رتبه سوم دست یافت و در پرش ارتفاع نیز رتبه اول را کسب کرد. این ملیپوش دوومیدانی ایران همچنین در بخش پرتاب وزنه با ثبت پرتاب ۱۱.۷۲ متری در رتبه دوم قرار گرفت.
محیطیزاده در مجموع چهار بخش انجام شده تا کنون با مجموع امتیاز ۳۴۸۶ در رتبه نخست قرار دارد. این ورزشکار در سه بخش دیگر فردا برای کسب مدال با حریفان خود رقابت خواهد کرد و شانس اول کسب مدال طلا به شمار میرود.
بازی های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا
سومی محیطیزاده در دوی ۲۰۰ متر هفتگانه/ یک قدم تا طلا
فاطمه محیطی زاده در پایان روز نخست مسابقات دوومیدانی و در مجموع چهار بخش ماده هفتگانه در جایگاه نخست ایستاد.
به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه محیطیزاده نماینده ماده هفتگانه دوومیدانی ایران در بخش دوی ۲۰۰ متر با ثبت زمان ۲۵.۱۶ در جایگاه سوم ایستاد.
کد مطلب 6957522
نظر شما